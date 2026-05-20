Kis−My−Ft2玉森裕太（36）が、テレビ朝日系「マイ・フィクション」（ABCテレビ制作、7月5日スタート、日曜午後10時15分）に主演することが19日、分かった。平凡に暮らす男に起きた、「記憶」にまつわる物語。事故に遭って目を覚ますと、愛する妻をはじめ周囲の人々から自分が忘れ去られている−というサスペンスラブストーリー。▼玉森裕太コメント脚本を読んで、まずは楽しみだなと思いました。1回読んだだけでは理解するのが難