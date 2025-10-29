なんで…！？ 佐々木朗希が「笑ってるやん」大ピンチで登板→予想外のリアクションが話題に「ガチで救世主だな」「メンタル強すぎ」
【MLB】ドジャースーブルージェイズ（10月27日・日本時間10月28日／ロサンゼルス）
ドジャース・佐々木朗希が同点で迎えた8回途中からマウンドに上がり、ワールドシリーズ初登板を果たした。大歓声の中、1死一、二塁のピンチでマウンドに上がると、フランスを2球で三ゴロに打ち取り2死二、三塁。続くルーカスを投ゴロに打ち取り、一塁ベースに走りながら下からトスするように投げ、一塁フリーマンがうまく捕球。佐々木は思わず笑顔になる場面も。すると、“新・守護神”に対してスタンドのファンからのロウキコールが球場に響き渡り、轟音にも近い大歓声が巻き起こることとなった。
9回は先頭ゲレロを直球で詰まらせ右飛。続くカイナーファレファには四球、5番バーショには一塁への強烈な安打を放たれるが、二塁手エドマンが好送球で三塁で刺殺するファインプレーに助けられる。カークには四球を許したが、7番ストローを三ゴロに打ち取り無失点で切り抜けた。ワールドシリーズ初登板で大ピンチを救う堂々のピッチングを見せた佐々木にファンからは「令和の大魔神きた」「ガチで救世主だな」「歓声エグいな」「笑ってるやん」「なんでピンチで笑顔w」「メンタル強すぎ」など様々な反響が巻き起こった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）
