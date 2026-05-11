11日午後、東京・板橋区で2階建ての建物が燃え、3人がケガをする火事がありました。警視庁によりますと、リチウムイオンバッテリーが充電中に爆発したとみられるということです。■ポンプ車など29台が出動住民らが見つめる先で、煙に包まれた2階建ての建物。警視庁などによりますと、11日午後1時ごろ、東京・板橋区で火事が発生し、懸命な消火活動が行われました。上空からみると、建物の前には数十人の消防隊員の姿がいて、シャッ