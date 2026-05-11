『To LOVEる―とらぶる― 』作者・矢吹健太朗氏の公式Xよりオリコンニュース

「To LOVEる」作者・矢吹健太朗氏 デビュー前にアシスタント経験

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「To LOVEる」などで知られる漫画家矢吹健太朗氏が自身のXを更新した
  • 連載デビュー前にジャンプの人気漫画でアシスタント経験があったことを説明
  • ヒカルの碁」の背景の指示コピーを、ゴミに捨てたという
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