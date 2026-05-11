Netflixで4月27日に配信がスタートするや、内容への賛否も含め、大きな話題を呼んでいる戸田恵梨香主演のドラマ『地獄に堕ちるわよ』。同作はカリスマ占い師にして、2000年台に「視聴率の女王」と呼ばれた故・細木数子氏（2021年逝去）の波瀾万丈な半生に基づいたドラマだが、その細木氏とレギュラー番組で共演していた俳優の要潤が、関係者だからこそ知り得る裏話を披露して話題となっている。「要さんは5月10日にXを更新。『