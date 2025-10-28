ハークスレイ<7561.T>が後場に強含んだ。２８日正午ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績について、売上高が従来予想の２５０億円から２５５億円（前年同期比２０．８％増）、営業利益が５億円から１０億３０００万円（同０．２％増）、最終利益が６０００万円から５億円（同１９．０％減）に上振れて着地したようだと発表した。営業利益が減益予想から一転して増益となっており、業況を評価する買いが優勢になっている。



ハークスレイは「ほっかほっか亭」を展開する中食事業のほか、店舗リースや商業用不動産の取得・開発を手掛ける店舗アセット＆ソリューション事業なども手掛ける。９月中間期は店舗アセット＆ソリューション事業における不動産売却を主因に、売上高が予想を上回った。利益面では不動産売却に加え、中食事業における利益改善などが貢献。投資有価証券の売却益も計上した。



出所：MINKABU PRESS