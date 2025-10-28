ファミリーマート（東京都港区）が、11種類のチョコスイーツをデザート、パン、アイス、菓子、ドリンク、焼き菓子で展開する「ファミマがチョコだらけ！」キャンペーンを10月28日から実施中です。今回の新商品となる「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」「チョコマカロンクロワッサン」、定番商品をリニューアルした「濃厚ショコラロール」の3品を、オトナンサー編集部のスタッフが実食してみました。

【画像】「チョコ好きあつまれ〜！」 これが「チョコだらけ」の商品たちです！

「ファミマがチョコだらけ！」キャンペーンは、2024年10月に開催された「スイーツのファミマ」キャンペーン第1弾企画「チョコ好きによる、チョコ好きのための、チョコづくしの祭典」が好評だったことを受けて、再び実施。

新商品「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」は、ココア生地クロワッサンドーナツに、チョコクリームとチョコホイップをサンドした商品です。ドーナツの中にチョコが入っており、一口かじるだけでガツンと来る甘さを味わえました。ナッツがトッピングされており、食感のアクセントになっていて、生地のふわふわ感とザクザク感の両方を感じられます。価格は198円（以下、税込み）。

「チョコマカロンクロワッサン」は、生地のサクッとした食感とチョコの味わいが楽しめるスイーツパン。チョコクリームとチョコダイスを巻き込んだクロワッサンに、チョコマカロン生地を絞って焼き上げてられています。生地の中にはしっとりとした食感のチョコレートが入っていて、一口食べただけでチョコの甘さが口いっぱいに広がりました。ふわふわで軽い食感ですが、かなり大きいため、完食するとかなりおなかいっぱいになるほどボリューミーな一品となっていました。価格は198円。

リニューアルされた「濃厚ショコラロール」は、よりチョコ感をアップし、新たになめらかなチョコソースもプラス。コーティングされているチョコがかなり甘めですが、生地とクリームがほろ苦く、甘過ぎない少し大人な味わいとなっています。生地はフワフワしているため、パクパクと食べ進められるほど軽く、あっという間に完食してしまいました。価格は320円。

その他、「濃厚ショコラドームケーキ」（395円）、「クリスピーチョコサンド」（298円）、「ショコラミルクレープ（生チョコレート使用）」（358円）「ミルフィーユトリプルショコラ（2本入）」（348円）などが発売。

また、「チョコクリーム in トリプルチョコマドレーヌ」（230円）、「ラズベリー香るトリプルチョコタルト」（248円）、「濃厚チョコアイスバー〜チョコソース入り〜」（258円）「チョコレートドリンク」（278円）といった商品もラインアップしています。