渋谷まで電車で約15分。東急田園都市線の準急停車駅でありながら、落ち着いた住環境が魅力の「用賀」。駅周辺には新たなマンション建設も相次ぎ、今改めて注目を集めている街の一つです。

この街の不動産価値は、今後どうなっていくのでしょうか？新築・中古マンションから戸建てまで、用賀エリアの最新不動産事情と、売買で後悔しないための戦略を、らくだ不動産株式会社の不動産エージェント、島袋廉さんが詳しく解説します。



◾️用賀の魅力：都心アクセスと穏やかな住環境の両立

用賀の最大の魅力は、そのバランスの良さにあります。

「田園都市線で渋谷まで直通、半蔵門線への乗り入れで大手町方面へもアクセス抜群です。さらに、バス路線も充実しており、恵比寿や成城学園前方面への移動もスムーズ。都心への利便性と、世田谷らしい穏やかな住環境を両立している点が、根強い人気の理由です」と島袋さんは語ります。



◾️新築マンション建設ラッシュ？最新の開発動向

現在、用賀駅周辺では複数の新築マンションプロジェクトが進行中です。

• パークハウス 用賀テラス（駅徒歩7分、83戸）： 2027年竣工予定。

• クレビア用賀（駅徒歩9分、51戸）： 既に完売。坪単価500万円前後で分譲。

• 上用賀5丁目プロジェクト（駅徒歩15分）： 2026年竣工予定。

• 用賀4丁目プロジェクト： 詳細未定だが、中規模マンションが建築中。



「これまでは中規模マンションが多かった用賀エリアですが、新たな供給が続くことで、街の活性化と不動産市場への影響が注目されます」（島袋さん）

◾️中古マンション市場：ランドマーク「グランフォート用賀」の存在感

中古マンション市場で圧倒的な存在感を放つのが、駅徒歩圏に位置する「グランフォート用賀」です。

「約280戸という規模は、用賀エリアでは最大級。築約20年ですが、3つの美しい庭園を持つなど、共用部の充実度も高く、まさにエリアのランドマークと言えるでしょう。1LDKから100㎡超の4LDKまで多様な間取りがあり、現在も坪単価400万円台後半から500万円前後で取引される、資産価値の高いマンションです」（島袋さん）

周辺は戸建て住宅が多いため、特に南向き住戸の眺望が将来にわたって維持されやすい点も、このマンションの価値を高めています。



◾️戸建て市場とハザードリスク

戸建て市場も活発で、中古で9,000万円前後、新築では1億円を超える価格帯で取引されています。ただし、エリアによっては注意点も。

「用賀駅周辺は高台に位置し、比較的災害リスクは低いエリアです。しかし、駅から少し離れて玉川方面へ向かうと地盤が下がるため、ハザードマップを確認することが重要です。アドレスによって価格帯も変わってくるため、購入時は専門家のアドバイスも参考にしましょう」（島袋さん）

◾️売買戦略：価格設定の鍵は「競合分析」

用賀エリアの不動産売買で成功するための鍵は「競合分析」にあります。

「新築マンションの坪単価が約500万円、ランドマーク中古の『グランフォート用賀』も同程度の価格帯で取引されているからといって、ご自身の物件も同じ価格で売れるとは限りません。築年数、規模、管理状態など、ご自身の物件が市場の中でどのような立ち位置にあるのか、そして、どのような買い手層をターゲットとすべきかを正確に見極める必要があります」（島袋さん）

AI査定などで大まかな相場を知ることはできますが、最適な価格設定や売却期間の予測には、エリアに精通したプロの分析が不可欠です。戸建ての場合は、土地の形状や建物のメンテナンス履歴なども価格を大きく左右します。

【まとめ】

都心へのアクセスと良好な住環境を兼ね備え、新たな開発も進む用賀エリアは、今後も安定した資産価値が期待できる街と言えるでしょう。ただし、新築・中古マンション、戸建てが混在し、価格帯も多様化しているため、売買においては、ご自身の物件の特性と市場における立ち位置を正確に把握することが、後悔しないための最も重要なポイントとなります。

らくだ不動産株式会社では、AI査定だけでは見えない、エリアや物件ごとの詳細な分析に基づき、お客様にとって最適な売買戦略をご提案します。競合物件の動向やターゲット層を深く理解し、お客様の利益を最大化するためのお手伝いをいたしますので、用賀エリアでの不動産売買をご検討の際は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。