Image: J.L. Gomez et al., 2022 下の2つの明るい部分は、2つのブラックホールからの電波放射で、1番上の明るい部分は小さいブラックホールから放たれているジェット

50億光年先で運命の出会い…？

2つのブラックホールが出会うと、お互いの強烈な重力によって引き寄せられて軌道ダンスを始めます。時間をかけてらせんを描きながら近づいていき、最終的にはどちらかがもう一方を飲み込み、一つに融合してしまうのです。

これは宇宙で最もエネルギーに満ちた現象の一つで、実際にその姿を捉えることは、これまで至難の業でした。しかし今回、その撮影に成功。詳細は学術雑誌『The Astrophysical Journal』に掲載されています。

科学者グループによると、約12年周期でお互いの周りを回る2つのブラックホールの姿を初めて捉えたとのこと。2つのブラックホールがある場所は、地球からおよそ50億光年離れた、「OJ287」とよばれるクエーサーの中心。クエーサーとは、銀河の中心にあるブラックホールが周囲のガスや塵を飲み込むことで形成される、非常に明るい銀河核です。

運命的な出会いを果たした最強ペア

今回の研究に携わった科学者らは、電波望遠鏡システムを使って2つのブラックホールを特定。観測の手がかりとなったのは、ブラックホールが放つ粒子のジェットです。ブラックホールは光さえも逃がさないため、直接見ることはできませんが、周囲を取り囲むガスのかすかな輝きによって間接的にその存在を確認できます。

このペアのうち、大きいほうのブラックホールは太陽の約180億倍もの質量を持ち、巨大で明るい粒子のジェットを放っています。一方、小さいほうのブラックホールは太陽の1億5000万倍の質量しかなく、研究者いわく「尻尾を振っているように」見えるとのこと。このような姿に見えるのは、小さいブラックホールが大きいブラックホールの周りをかなりのスピードで回っていて、その激しい動きによってジェットの方向が次々と変わっているからです。

ただし研究著者らは、この“尻尾”が本当に小さいブラックホールのジェットなのかを確定するには、もっと高解像度の画像が必要だとしています。本当にそうであれば、観測のたびにジェットの位置や形が変わるはず。著者いわく、このペアの軌道周期を考慮すると、“尻尾”を観測する次のベストタイミングは2032年の見込みです。

光の謎を解き明かす

この2つのブラックホールが存在しているクエーサーは、太陽の光の何兆倍もの輝きを放っています。科学者らは19世紀からこのクエーサーを観測してきましたが、当時はなぜそれほど明るいのかわからず、そもそもブラックホールという存在すら知られていませんでした。

1980年代後半になってようやく、科学者らはこのクエーサーの明るいフレアが2つのブラックホールによるものではないかと考え始めます。OJ287の主な光源は大きいブラックホールですが、小さいブラックホールが時々、クエーサーにフレアを引き起こすことがあります。実際、2021年にはNASAのトランジット系外惑星探査衛星（TESS）が、OJ287が約12時間にわたって2等級ほど明るくなる現象を観測。このフレアは、小さいブラックホールのジェットが、大きいブラックホールの周囲を取り巻く降着円盤を横切ったことで発生したものと考えられています。

その仮説を確かめるため、今回の研究に携わった科学者らは、2つのブラックホールをはっきりと区別できるほど高解像度の画像を撮影することに成功しました。これは、天文学者らが初めてブラックホールの姿を撮影してから、わずか6年後の快挙です。この成果により、宇宙で最も謎に包まれた天体の正体が明らかになりつつあります。