全国王者・桐生第一中が徹底するボール回し…「5周28秒」を設定した理由「ボール回しが守備力を測る指標になると思うんです」。3月に行われた中学軟式野球の全国大会「文部科学大臣杯 第17回全日本少年春季軟式野球大会ENEOSトーナメント」で、桐生第一中（群馬）が初優勝を収めた。齋藤健子郎監督が、“ボール回し”の精度がチームの守備力を測る指標になると語る背景とは。ウオーミングアップ、キャッチボールを済ませ、内外野