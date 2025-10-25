高市首相は就任後初の所信表明演説を行い、物価高対策に最優先で取り組む姿勢を強調しました。

■所信表明“物価高対策を最優先”

アメリカ大統領が訪れるのを前に、所信表明演説に臨んだ日本の新たなトップは…

高市首相「トランプ大統領が訪日される機会にお会いし、首脳同士の信頼関係を構築しつつ、日米関係をさらなる高みに引き上げてまいります」

そして、強調したのが“物価高対策を最優先”。参院選の公約「給付金」について…

高市首相「国民の皆様のご理解が得られなかったことから実施しません」

ガソリン税の暫定税率については…

高市首相「今国会での廃止法案の成立を期します」

ヤジも飛び交った演説。日本維新の会との連立合意文書に「検討する」とある“食料品の消費税のゼロ”については触れませんでした。

自民党とたもとを分かった公明党は、ある発言を問題視。それは、「政権の基本方針と矛盾しない限り、各党からの政策提案を受ける」という文言。

公明党・斉藤代表「ものすごく危ういものを感じた。（野党が）違う角度から質問してきても議論しない。独裁ではないでしょうか」

高市政権の姿勢を批判しました。

■演説には安倍氏の言葉を借りた部分も…

30分に及んだ演説のなかでは、政治信条が近い安倍元首相を意識したような発言が。

高市首相「私は日本と日本人の底力を信じてやまない者として、日本の未来を切りひらく責任を担い、この場に立っております。日本列島を強く豊かにしていく。世界が直面する課題に向き合い、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す」

安倍元首相「世界の真ん中で輝く日本の未来を、皆さん、共に切りひらいていこう」（2016年・所信表明演説）

安倍元首相の言葉を借りた部分もありました。

高市首相「日本を再び世界の高みに押し上げてまいります」

来週、日米首脳会談でその手腕が問われます。

※10月25日（土）午前0時5分（金曜深夜）放送『news zero』より