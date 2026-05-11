きのう夜、岡山市の住宅で高校生の男女2人が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察が無理心中なども視野に殺人事件として捜査を進めています。きのう午後8時半すぎ、岡山市中区の住宅で、この家に住む女子高校生（17・高2）と岡山市に住む男子高校生（17・高3）の2人が女子高校生の部屋で倒れているのを母親が発見しました。2人はいずれも17歳で、病院に運ばれましたが、搬送先の病院で死亡が確認され