「この度は、私のプライベートが報道され、お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます」──自身のSNSでこう謝罪したのはバレーボール男子日本代表・高橋藍（24）。高橋はギャルインフルエンサー・uka.（26）という"本命のお相手"がいながら、人気セクシー女優・河北彩伽（26）との密会を重ねていたと『週刊文春』に報じられていた。

【写真】セクシー女優・河北彩伽の「バレープレイ動画」の告知ほか、高橋の「本命交際」相手・uka.

日本代表のキャプテン・石川祐希（29）とともに「男子バレーボール界イケメン2トップ」とも言われる高橋に降って湧いた"二股疑惑"。まさかの展開に困惑するファンも多いだろうが、報道を受けて当事者である高橋とuka.も困惑しているという。2人をよく知る芸能関係者はこう語る。

「記事では"本命"とありましたが、高橋さん、uka.さんの関係はあくまでも"とても仲の良い友人"。お互いが『迷惑をかけてしまい申し訳ない』という気持ちでいるそうです。また、高橋さんは女性の友人も多いため、ご本人は他の子と一緒にいるときの写真が撮られているのではないか……と心配しているとか。後ろめたいことはないのでしょうが、迷惑をかけてしまうことを気にしているそうです」

『文春』の取材を受けて、2人はそれぞれの所属事務所から聞き取りを受けたという。前出・芸能関係者が続ける。

「実は、高橋さんとuka.さんの親密さを知っていたのはごく限られた友人だけだったようで、事務所関係者は"近いところから話が漏れたのではないか"と話しているそうです。

というのも高橋さんには、uka.さんとも知り合いである友人女性がいて、その方とも仲良くしていた。ところがその女性との関係がこじれていたこともあり、関係者は『もしかして彼女が……』と疑心暗鬼になっているようです」（同前）

高橋は『文春』で"気になる女性にDMで連絡をとるのが好き"とも報じられていたが、この「友人女性」もuka.と同じインフルエンサーだという。

「この方も数万単位のフォロワーを有しています。若い女性ファンが多く、インフルエンサーとして国内外のブランドのPRを請け負うことも少なくない。ルックスはuka.さんのような"白ギャル"に近い。高橋さんはこうしたイマドキのギャルっぽい子がタイプなのかもしれませんね」（同前）

「歴代最強」とも称されるバレーボール男子日本代表。高橋には雑念に惑わされることなく、「スパイク」を決め続けてほしい。