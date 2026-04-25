バレーボールSVリーグ男子のサントリーは24日、日本代表アタッカーの高橋藍（24）が契約満了のため今季限りで退団すると発表した。海外リーグに挑戦する見込みで、移籍先としてポーランドリーグで24〜25年シーズン王者のルブリンが有力となっている。かつてイタリアでプレーした日本のエースが、成長を追い求めて再び海を渡る。覚悟を持って、2シーズンを過ごしたサントリーを離れることを決断した。この日、契約満了に伴い今