ダンスボーカルグループ M!LK のABCテレビ初の冠番組『M!LKじゃん!』が10/28(火)よりスタート！ FODで先行配信されます。

M!LKの5人が街へ繰り出し、悩みを抱える人たちを笑顔にするために大奮闘！ みなさんのお悩みを全力で解決します!

初回放送では、戸越銀座商店街で道行く人々の困りごとを直接聞き込み。

佐野勇斗さん、山中柔太朗さんのAチームと、吉田仁人さん、塩粼太智さん、曽野舜太さんのBチームに分かれたメンバー。

「4歳の息子が運動会で恥ずかしがって踊れない…」と悩むママのために自宅に突撃し、兄弟のために全力でダンスを披露する佐野さん＆山中さんですが、反応は…?!

「店が忙しくてバイトを探している…」と悩むおでん屋さんで接客体験に挑戦してみる曽野さんは、意外と難しいおでんの会計に苦戦…!

第2回放送では、おしゃれな街として知られる自由が丘へ 。街が変われば、人々の悩みも変わるはず。戸越銀座とはまた違った自由が丘ならではのお悩みを、メンバーたちがM!LK流に解決しようと大奮闘！

身近な悩みから、恋愛、仕事、学校のことまで、どんな小さな悩みにもガチで向き合うM!LKメンバー。アーティストとしての魅力に加え、等身大の彼らが街の人々と触れ合い、成長していく様子が楽しめる『M!LKじゃん!』。

果たしてM!LKメンバーはみなさんのお悩みを解決できるのか?! M!LKと一緒に新たな一面が見られるこの番組をお見逃しなく！

M!LKメンバー コメント

■佐野勇斗

僕たちは国民の皆さんを愛し、愛されるアイドルを目指しています。

そんな中で、たくさん人々と触れ合い、少しでも「今日M!LKに会えていい日になったな」、「M!LKじゃん!を見て元気になったな」と思っていただける番組にしたいと思います。

バラエティもまだ慣れておらず、様々な意見が飛び交うと思いますが、皆さんにご教授いただきながら成長していきたいと思っています!放送を楽しみにしていてください!

■塩崎太智

たくさんの悩みを僕たちM!LKなりに解決していくので、ぜひお楽しみにしていてください!!

■曽野舜太

遂に関西圏で冠バラエティ番組!!!!!

みんなのお悩みを、僕たち M!LK5 人が全力で向き合って、時に真剣に、時に笑いながら解決していくので、見ているみんなも一緒にハッピーになれる番組になっていくと思います!

これは、ポジティブおとこの出番だな…笑

ぜひ一緒に楽しんでください!お悩み解決するなら…M!LKじゃん!

■山中柔太朗

新しく番組がスタートすることをすごく嬉しく思います。

皆様のおかげです!いつもありがとうございます!

関西の番組というのもすごく楽しみで、M!LKの体当たりのバラエティをぜひ見ていただけたらなと思います。

お笑いを引き寄せることができるのかが大切だと思っているので、M!LKの引き寄せ力にも注目していただけたら嬉しいです!

■吉田仁人

僕たちM!LKが様々なお悩みを解決しながら、自分自身も成長していきたいと思っています!

まだ言えませんが、メンバー的にやりたいコーナーもあるみたいで…?

今までにない新鮮なM!LKの姿を観られると思います!

奮闘する僕たちを楽しみながら観ていただければ嬉しいです!

是非ご覧ください!

視聴者からのお悩み募集!

番組では、視聴者からの悩みも随時募集しています. どんな悩みでも構いません。番組公式ホームページから、M!LKに助けを求めてみませんか?

もしかしたら、あなたの悩みが番組で取り上げられ、M!LKが解決に乗り出してくれるかも?!

M!LKじゃん!番組ページ:https://www.asahi.co.jp/milk_jan/

FOD で先行配信!

放送に先駆けて、FODで先行配信が決定!こちらでもお楽しみいただけます。

初回配信:2025 年 10 月 28 日(火)0 時

「M!LKじゃん!」番組情報

2025 年 10 月 28 日スタート 毎週火曜深夜1時39分 ABC テレビ(関西ローカル)

見逃し配信 TVer Abema

先行独占配信 FOD

【キャスト&スタッフ】

出 演 佐野勇斗 塩粼太智 曽野舜太 山中柔太朗 吉田仁人(M!LK)

企 画 清水一幸

演 出 渡辺資

プロデューサー 上野晴弘 好川 狩夢 松村耕平 青木優介

制作協力 クラフト

制作著作 ABC テレビ

（C）ABCテレビ