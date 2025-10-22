M!LK冠バラエティ番組『M!LKじゃん!』10月28日放送スタート 視聴者のお悩み募集！メンバーが解決してくれるかも？
ダンスボーカルグループ M!LK のABCテレビ初の冠番組『M!LKじゃん!』が10/28(火)よりスタート！ FODで先行配信されます。
M!LKの5人が街へ繰り出し、悩みを抱える人たちを笑顔にするために大奮闘！ みなさんのお悩みを全力で解決します!
初回放送では、戸越銀座商店街で道行く人々の困りごとを直接聞き込み。
佐野勇斗さん、山中柔太朗さんのAチームと、吉田仁人さん、塩粼太智さん、曽野舜太さんのBチームに分かれたメンバー。
「4歳の息子が運動会で恥ずかしがって踊れない…」と悩むママのために自宅に突撃し、兄弟のために全力でダンスを披露する佐野さん＆山中さんですが、反応は…?!
「店が忙しくてバイトを探している…」と悩むおでん屋さんで接客体験に挑戦してみる曽野さんは、意外と難しいおでんの会計に苦戦…!
第2回放送では、おしゃれな街として知られる自由が丘へ 。街が変われば、人々の悩みも変わるはず。戸越銀座とはまた違った自由が丘ならではのお悩みを、メンバーたちがM!LK流に解決しようと大奮闘！
身近な悩みから、恋愛、仕事、学校のことまで、どんな小さな悩みにもガチで向き合うM!LKメンバー。アーティストとしての魅力に加え、等身大の彼らが街の人々と触れ合い、成長していく様子が楽しめる『M!LKじゃん!』。
果たしてM!LKメンバーはみなさんのお悩みを解決できるのか?! M!LKと一緒に新たな一面が見られるこの番組をお見逃しなく！
M!LKメンバー コメント
■佐野勇斗
僕たちは国民の皆さんを愛し、愛されるアイドルを目指しています。
そんな中で、たくさん人々と触れ合い、少しでも「今日M!LKに会えていい日になったな」、「M!LKじゃん!を見て元気になったな」と思っていただける番組にしたいと思います。
バラエティもまだ慣れておらず、様々な意見が飛び交うと思いますが、皆さんにご教授いただきながら成長していきたいと思っています!放送を楽しみにしていてください!
■塩崎太智
たくさんの悩みを僕たちM!LKなりに解決していくので、ぜひお楽しみにしていてください!!
■曽野舜太
遂に関西圏で冠バラエティ番組!!!!!
みんなのお悩みを、僕たち M!LK5 人が全力で向き合って、時に真剣に、時に笑いながら解決していくので、見ているみんなも一緒にハッピーになれる番組になっていくと思います!
これは、ポジティブおとこの出番だな…笑
ぜひ一緒に楽しんでください!お悩み解決するなら…M!LKじゃん!
■山中柔太朗
新しく番組がスタートすることをすごく嬉しく思います。
皆様のおかげです!いつもありがとうございます!
関西の番組というのもすごく楽しみで、M!LKの体当たりのバラエティをぜひ見ていただけたらなと思います。
お笑いを引き寄せることができるのかが大切だと思っているので、M!LKの引き寄せ力にも注目していただけたら嬉しいです!
■吉田仁人
僕たちM!LKが様々なお悩みを解決しながら、自分自身も成長していきたいと思っています!
まだ言えませんが、メンバー的にやりたいコーナーもあるみたいで…?
今までにない新鮮なM!LKの姿を観られると思います!
奮闘する僕たちを楽しみながら観ていただければ嬉しいです!
是非ご覧ください!
視聴者からのお悩み募集!
番組では、視聴者からの悩みも随時募集しています. どんな悩みでも構いません。番組公式ホームページから、M!LKに助けを求めてみませんか?
もしかしたら、あなたの悩みが番組で取り上げられ、M!LKが解決に乗り出してくれるかも?!
M!LKじゃん!番組ページ:https://www.asahi.co.jp/milk_jan/
FOD で先行配信!
放送に先駆けて、FODで先行配信が決定!こちらでもお楽しみいただけます。
初回配信:2025 年 10 月 28 日(火)0 時
「M!LKじゃん!」番組情報
2025 年 10 月 28 日スタート 毎週火曜深夜1時39分 ABC テレビ(関西ローカル)
見逃し配信 TVer Abema
先行独占配信 FOD
【キャスト&スタッフ】
出 演 佐野勇斗 塩粼太智 曽野舜太 山中柔太朗 吉田仁人(M!LK)
企 画 清水一幸
演 出 渡辺資
プロデューサー 上野晴弘 好川 狩夢 松村耕平 青木優介
制作協力 クラフト
制作著作 ABC テレビ
（C）ABCテレビ