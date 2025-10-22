欧州シニアに参戦する有名プロゴルファーの横田真一氏（53）と、1990年代に人気を博したアイドルグループ「東京パフォーマンスドール」元メンバーでタレントの穴井夕子氏（51）夫妻。2人がすでに離婚していることが「週刊文春」の取材で分かった。

【画像】2000年にタレントの穴井夕子と結婚。2010年の横田氏のツアー優勝時には抱き合って喜ぶ姿も見せていたが…



プロゴルファーの横田真一氏 ©時事通信社

「2000年に結婚。テレビの共演で出会い、結婚後もよく2人でバラエティ番組に出演していました。2児をもうけ、長女は芸能活動を始めています」（芸能デスク）

自宅を売却した2022年、すでに極秘裏に離婚が成立

おしどり夫婦として知られ、2010年の横田氏のツアー優勝時には、抱き合って喜ぶ姿も見せた横田氏と穴井氏。だが2022年秋、ある決断をしていた。一家で住んでいた横田氏名義の都内の自宅を売却していたのだ。その理由について、ゴルフ業界関係者が言う。

「実は当時、2人は別居を始めた。そして、すでに極秘裏に離婚が成立しています」

「週刊文春」が横田氏に書面で尋ねると、代理人弁護士を通じてこう回答した。

「3年前に離婚しております。離婚の事実を公表しないことは家族と相談して決めました」

しかし、横田氏にはもう一つの“秘密”があった――。

◇

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月30日・11月6日号）