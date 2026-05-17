栃木県上三川町の民家で5月14日朝、住人の会社役員・富山英子さん（69）が殺害され息子2人もけがを負った事件で、下野署捜査本部は16日、新たに相模原市と川崎市の高校生の少年（16）2人を逮捕した。逮捕された少年は合計4人となり、現場にいた全員が逮捕されたとみられる。 【画像あり】「評判がよかった」殺害された富山さんの写真と16歳少年が逮捕された瞬間、不審者情報のLINE 外国人の方が「クズ鉄や不要な農機具はないか」