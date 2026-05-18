アイドルグループMaison book girl、エレクトリックリボンの元メンバーで、現在はdemipoguneのメンバーとして活動する和田輪（31）が18日までにXを更新。離婚したことを発表した。和田は「ご報告です！先日離婚しちゃいました！！！」と明かし、「残念！！！！！」と率直な思いを吐露。「誰も悪いことはしていません！元パートナーと、その周りの皆様の幸せを心から願っております！」とつづり、「和田輪の活動に変わりはございま