女子プロのバンカーショットを見て上手くなる！　アドレス＆ボール位置比較してみて

なかなか上達しないバンカーショット。もしかすると、その打ち方が自分に合わなかっただけかも？

女子プロの打ち方も人それぞれ。合う打ち方を見つけ出そう！

アドレス：肩幅でスクエア ボール位置：左 スイング：左ヒジを抜きながら振り切る｜高さを抑えて方向性を上げる

Point（画像上左から3番目画像） 右足を左足に寄せていくと左ヒジを抜きやすくなる

Point（画像下左から3番目画像） 体をしっかり回しながら左ヒジを背中側まで引く

距離のコントロールがしやすくなる

広いスタンスはスイング中に手首を使いやすくなるので、ヘッドを走らせて打つ選手に多くられるスタンス幅です。バンカーでヘッドを走らせて振ると、ボールは高く上がりやすくなります。

しかし、東選手のスタンスは肩幅くらいと広くはありません。❻の上の写真のように、インパクトからフォローにかけて左ヒジを背中のほうに抜くように動かしていますが、これはヘッドが走りすぎるのを抑えて、球の高さを必要以上に上げないスイングです。フォローで左ヒジを背中側に抜いていくと、インパクトでフェースが返らないので、砂に刺さるのを防ぎながら、砂を薄めにとっていけます。

ボールを高く上げすぎないメリットは、飛距離と方向性の出しやすさです。高く上がるほど距離感をコントロールするのが難しく、低めの弾道はライン出しと同じで方向性を上げるコツになります。ボールを高く上げなくても出せるアゴが低めのバンカーで、ピンそばにつけたいときにマネてほしい打ち方です。

いかがでしたか？ 肩幅をスクエアにして構え、左ヒジを抜きながら振り切ることで、高さを抑えてコントロールがしやすくなります。ぜひ試してみてください。

東浩子

●あずま・ひろこ／1992年生ま

れ、岡山県出身。156cm。今季は9

月のデサントレディースで、惜し

くもプレーオフで敗れてしまった

が、9月までの全試合で予選落ちな

しと好調。加賀電子所属。

解説＝向江寛尚

●むかえ・ひろたか／1972年生まれ、東京都出身。法政大学ゴルフ部出身で、現在はオンワードゴルフアカデミー二子玉川でディレクタープロを務める。また、グローブライド本社のオノフラボでもレッスン中。

写真＝中野義昌、相田克己