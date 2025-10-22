１ヵ月以上も消息不明…金正恩の娘ジュエ「党80周年行事にも不在の一方」存在感増すリムジン同乗女性

〈金正恩委員長の娘ジュエ氏……１ヵ月以上も姿見せず〉（『中央日報』）

〈軍事パレードに現れず ジュエミステリー〉（『朝鮮日報』）

韓国の各メディアが最近、北朝鮮の金正恩総書記の娘ジュエ氏が消息不明と伝えている。ジュエ氏は、韓国の情報機関・国家情報院が金正恩氏の最有力後継者とする人物だ。

日本にとっても決して他人事ではない。北朝鮮の後継者にトラブルが起きれば、拉致問題など外交案件の行方が大きく変わってくるからだ。

ジュエ氏は’23年２月ごろから公の場に登場する機会が激増し、父親とともにミサイル発射実験や新型兵器の披露会などを視察。今年９月に金正恩氏が中国を訪問した際も同行し、海外での注目度も高まりつつある。ところが……。

「訪中を終えて、ジュエ氏が消息不明となってから１ヵ月以上もたつんです。日に日に存在感を増していたので、急に姿が見えなくなりさまざまな憶測を生んでいます。健康不安説、父親との不仲、本人の意思……。

象徴的だったのが、10月10日に行われた朝鮮労働党創建80周年の軍事パレードに不在だったことでしょう。’23年９月の建国75周年の軍事パレードを、金正恩氏と主席壇で仲良く見ていたのとは対照的です」（韓国紙記者）

「女性同士の権力闘争が」

朝鮮半島情勢に詳しい『コリア・レポート』編集長の辺真一氏も首をかしげる。

「ジュエ氏はまだ12歳といわれ、党の役職もありません。党80周年の軍事パレートはロシアや中国など海外の高官も多数見学していました。ジュエ氏の負担を考えれば、不在だったのも納得がいきます。

しかし軍事パレードに前後して行われたマスゲームや、花火などが打ち上げられた夜会に姿を見せなかったのは不可解です。後継者として国内外に健在ぶりをアピールする、絶好の機会でしたから」

ジュエ氏が姿をくらます一方、存在感を増している女性がいる。金正恩氏が訪中した際、ロシアのプーチン大統領が乗ったリムジンに同乗し、党80周年の軍事パレード観覧にも参加した金正恩氏の妹・金与正氏だ。辺氏が続ける。

「兄からの信頼厚い金与正氏が、一定の権力を握っているのは間違いありません。健康不安説がささやかれる金正恩氏に万一のことがあれば、実力者として若いジュエ氏を支えると考えられます。しかし金与正氏は頼りになる一方、ジュエ氏の大きな脅威になる危険性もあるんです。

金与正氏もジュエ氏も、建国の父・金日成氏の血を受け継ぐ『白頭山の血統』で金正恩氏の後継者となる資格があります。金与正氏の側近たちが『ジュエ氏は若すぎる。あなたこそ後継者にふさわしい』とたきつければ、事態がどう動くかわかりません。金正恩氏にもしものことがあれば、女性同士の血で血を洗う権力闘争が起きる可能性もあるんです」

妹・金与正氏の存在感が増すことは、ジュエ氏の後ろ盾が強くなる反面、後継者争いの火種にもつながる。北朝鮮にとって諸刃の剣なのだ。