【ソウル共同】韓国を拠点とする国際人権団体「転換期正義ワーキンググループ」は28日、2011年12月以降の北朝鮮の金正恩体制下で少なくとも358人が処刑されたとする報告書を公表した。脱北者や、北朝鮮を専門とするネットメディアの情報を分析した。恣意的な処刑に対する国際社会の懸念を無視した「重大な人権侵害」だと報告書で問題提起する狙い。罪状の内訳では韓国の映画やドラマ、音楽のほか、宗教を含めた外国の文化や情