『ラブライブ！蓮ノ空』Trick＆Cute衣装の新グッズ登場！ アニメイト一部店舗などで特典ブロマイドがもらえる「ハロウィンフェア」11月2日まで開催中

『ラブライブ！蓮ノ空』Trick＆Cute衣装の新グッズが可愛い！ 特典ブロマイドが貰えるハロウィンフェアも開催中！

『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』から、『Trick＆Cute』衣装の描き下ろしイラストを使用した新商品が登場しました！

ラインナップは「アクリルスタンド」（全8種、各1,650円）、「みにあくすた」（全8種、各880円）、「ビッグアクリルスタンド」（全8種、各3,300円）、「トレーディング缶バッジ」（1パック440円）、「トレーディング箔押しクリアシート」（1パック440円）、「トレーディングぷろふぃーるカード」（1パック330円）、「B2タペストリー」（3,850円）です。（※価格は税込）

さらに、アニメイト一部店舗（池袋本店、仙台店、渋谷店など19店舗）とアニメイト通販、ムービック通販では「ハロウィンフェア」が11月2日（日）まで開催中！ 期間中に対象のキャラクターグッズを1,100円（税込）購入する毎に、特典「ブロマイド」（全8種）がランダムで1枚もらえます！

（以下、プレスリリースより）

『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』より、『Trick＆Cute』衣装の描き下ろしイラスト新商品が登場！アニメイト一部店舗で、特典「ブロマイド」がもらえるフェアも開催中！

株式会社ムービックは、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』より、新商品のキャラクターグッズを、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通販等にて発売いたします。

『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』より、『Trick＆Cute』衣装の描き下ろしイラストを使用した新商品が発売！

新商品の発売に合わせアニメイト一部店舗・アニメイト通販・ムービック通販にて『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』ハロウィンフェアが開催中！

期間中、開催店舗にて対象のキャラクターグッズをご購入1,100円(税込)毎にブロマイド(全8種)を1枚プレゼント！

グッズを買って、特典ブロマイドを手に入れよう！

■フェア情報

『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』ハロウィンフェア

開催期間：2025年10月3日(金)〜2025年11月2日(日)

開催場所：池袋本店、仙台店、大宮店、町田店、札幌店、渋谷店、名古屋店、金沢店、秋葉原店、天王寺店、三宮店、京都店、福岡パルコ店、岡山店、広島店、大阪日本橋店、横浜ビブレ店、沼津店、梅田店、名古屋パルコ店、アニメイト通販、ムービック通販

開催内容：期間中『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』の対象キャラクターグッズをご購入1,100円(税込)毎にブロマイド(全8種)を1枚プレゼント！

特典内容：ブロマイド（全8種）

詳細：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113550

△特典内容：ブロマイド（全8種）

※特典はお選び頂けません。

※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

■新商品情報 発売元：ムービック

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様、内容につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：©プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

■『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』公式サイト：https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/

■ムービック：https://www.movic.jp/

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。