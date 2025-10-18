大好きなお兄ちゃんと5カ月ぶりに再会した大型犬。感動すら覚える嬉しさが限界突破したわんこの姿が反響を呼び「泣いちゃいました」「嬉しいよね良かったね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：寮生活をしているお兄ちゃんと『5ヶ月ぶりに再会した大型犬』→思わず涙があふれる『感動の再会』】

お兄ちゃんと5カ月ぶりの再会

TikTokアカウント「.elle32」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「エル」ちゃんとお兄ちゃんが久しぶりに再会した際の光景です。

この日、ひとり離れて寮生活をしている15歳のお兄ちゃんが、5カ月ぶりに帰ってくるのだといいます。いつもと違う雰囲気に何かを感じ取ったのか、ドアの前でそわそわが止まらないエルちゃん。

ドアが開きお兄ちゃんが姿を見せると、エルちゃんのテンションはMAXに！嬉しすぎて感情が追いつかない様子はあまりに微笑ましい光景だったそう。

「おかえり」が止まりません…！

ちぎれてしまいそうなほど尻尾を振りながらお兄ちゃんの後をついて歩くエルちゃん。お兄ちゃんが床にバッグを置くのももどかしい様子で『おかえり！』攻撃が止むことはなかったそう。

飛びかかるエルちゃんを優しく笑いながら受け止めるお兄ちゃん。会いたかったのはエルちゃんだけではないでしょう、離れて暮らすお兄ちゃんも同じくらい会いたかったことは想像に難くありません…！

相思相愛なふたり♡

4日間の滞在中、お兄ちゃんとエルちゃんはいつも一緒！エルちゃんの眩しいほどのキラキラ笑顔は、ずっと待ち焦がれていた気持ちをあらわしているようで思わず目頭が熱くなります。

エルちゃんのお腹を枕にぐっすり眠るお兄ちゃん…。5カ月ぶりのあたたかな温もりに眠くなったのかもしれませんね。離れて暮らしてもお互いを想い合っているからこそ、再会したときの喜びはひとしおですね♡

この投稿に癒された人は多いようで「久々の再会は何ものにも代えられないね」「泣いちゃいました…」「嬉しいよね良かったね」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「.elle32」には、エルちゃんとご家族の賑やかな日常が紹介されています。愛くるしいエルちゃんにぜひ癒されてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「.elle32」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております