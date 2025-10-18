¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬»î¤»¤ë¹ë²Ú¤Ê¥³¥Õ¥ì¤¬ÅÐ¾ì¡¡¥«¥Í¥Ü¥¦¤Î2025Ç¯¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
º£Ç¯¤â¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Í¥Ü¥¦¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥³¥Õ¥ì¡£¡ÖHOPE IS BORN OF DAY AND NIGHT.¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥Õ¥ì¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ä¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ë°ËÆ£·Ë»Ê»á¤¬Ã´Åö¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ç¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥Ê¥¤¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥¥Ã¥È
²á¹ó¤Ê´¥Áç¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¡ÖÂÛ»é¡×¤ÎÎÏ¤Ë³Ø¤ó¤À¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥«¥Í¥Ü¥¦ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥¤¥ó ¥Ç¥¤II ¥¥Ã¥È ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£³ÑÁØµ¡Ç½¤¬Ì¤½Ï¤Ê¤ª¤Ê¤«¤ÎÃæ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂÛ»é¡×¡£¡Ö¥«¥Í¥Ü¥¦ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥¤¥ó ¥Ç¥¤II¡×¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì½Ð¤ë½Ö´Ö¤Î¡¢·àÅª¤Ê´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¤Ï¤¿¤é¤¤ò»ý¤Ä¡ÖÂÛ»é¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¹â¤¤ÊÝ¿åÀ¤ÈÊú¿åÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¾Ð´é¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¥·¡¼¥ÈÀß·×¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ©Ãå¤¹¤ë¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤Ê¬¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¡£
Ìë¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¡Ö¥«¥Í¥Ü¥¦ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥¤¥ó ¥Ê¥¤¥ÈII¡×4g¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¡£¡Ö¥«¥Í¥Ü¥¦ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥¤¥ó ¥Ê¥¤¥ÈII ¥¥Ã¥È ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¸½ÉÊ¤Î¡Ö¥«¥Í¥Ü¥¦ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥¤¥ó ¥Ê¥¤¥ÈII¡×¤Ë¡¢¡Ö¥«¥Í¥Ü¥¦ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥¤¥ó ¥Ç¥¤II¡×¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âç¿Íµ¤¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥Ã¥×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥È¤â
Â³¤¤¤Æ¤ÏÂç¿Íµ¤¥³¥¹¥á¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¥Í¥Ü¥¦ ¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¥ó ¥¦¥§¥¢II ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê¸ÂÄê10¼ï¡¢1Ëü2100±ß¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£È©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©Çº¤ß¤â¤¤Á¤ó¤È¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥«¥Í¥Ü¥¦ ¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¥ó ¥¦¥§¥¢II¡×¤¬¸½ÉÊ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤ÏÁ´10¿§¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤ò¼«Ê¬¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¿§¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤ÈÁÇÈ©´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤â¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥«¥Í¥Ü¥¦ ¥ë¡¼¥¸¥å¥µ¥ó¥×¥ë 4ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ê¥ë¡¼¥¸¥å¥¹¥¿¡¼¥ô¥¡¥¤¥×¥é¥ó¥È V02¡¢V04¡¢V09¡¦¥ë¡¼¥¸¥å¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ê¡¼¥º B106¡Ë¡×¡£¼Á´¶¤Î°ã¤¦2¼ïÎà¤Î¥ë¡¼¥¸¥å¤«¤é¿Íµ¤¤Î¥«¥é¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥Í¥Ü¥¦ ¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¥ó ¥¦¥§¥¢II¡×¤È°ì½ï¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡Ö¥«¥Í¥Ü¥¦ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥¤¥ó ¥Ç¥¤II¡×¤â¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡£
¤µ¤é¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥«¡¼¥É¥ß¥é¡¼¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤¹¤Ù¤Æ2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥«¥Í¥Ü¥¦¼è¤ê°·¤¤Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£