『M-1』2回戦“辞退”が話題のお笑い芸人、体調不良のため休養を発表「復帰する際はより元気になって…」 昨年は準決勝進出
16日に行われた『M-1グランプリ2025』2回戦を辞退したお笑いコンビ・カラタチの大山和也が17日、自身のXを更新し、体調不良のためしばらく休養することを発表した。
【報告全文】『M-1』2回戦“辞退”が話題…カラタチ・大山和也、体調不良のため休養を発表
大山は「この度は関係者各所、お客様にご迷惑をお掛けしていますが、体調不良によりしばらく休養させてもらうことになりました」と報告。「復帰する際はより元気になって帰ってきますので少しお待ちいただければと思います」とつづった。
カラタチは、2010年NSC東京校16期生の前田壮太、大山和也により11年に結成。『M-1グランプリ』には15年から参戦し、19年、21年から23年までに準々決勝、24年には準決勝に進出するなど注目を集めていた。
なお、『M-1グランプリ2025』には、過去最多1万1521組がエントリー。8月1日に開幕し、札幌・仙台・新潟・埼玉・東京・千葉・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡・沖縄に愛媛を加えた計13地区で1回戦を実施。10月6日からシード組も登場する2回戦が大阪（COOL JAPAN PARK OSAKA SSホール）にてスタートしていた。
