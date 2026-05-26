初夏のご褒美にぴったりな、とっておきのフルーツタイムがやってきます♡タカノフルーツパーラーでは、設立100周年を記念した「タカノフルーツパーラー設立100周年記念～メロン～」を2026年6月1日（月）から6月30日（火）まで開催。みずみずしいマスクメロンを中心に、旬のフルーツや華やかなアフタヌーンティーを120分たっぷり楽しめる特別な内容