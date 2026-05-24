セレッソ大阪は５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節でファジアーノ岡山と敵地で対戦。開始早々、20歳のアタッカーが鮮烈な一撃を叩き込んだ。ゴールが生まれたのは８分だ。右サイドでテンポ良く崩すと、縦パスを受けた横山夢樹がペナルティエリア右へ進入。ほぼ角度のない位置から右足を振り抜くと、強烈なシュートはGKの頭上を抜き、逆サイドのネットに突き刺さった。 GKも触れられないボールスピー