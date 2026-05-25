２０２０年の春秋グランプリ制覇など、現役時代にＧ１・４勝を挙げた名牝クロノジェネシスが、４番子となる牡馬を４月９日に出産していたことが分かった。５月２５日、ノーザンホースパークがＸで報告した。クロノジェネシスがめっきり白くなった芦毛の馬体をかがめて、青草を頬張りながら子馬に寄り添う動画と写真をポスト。「放牧地でもひときわ存在感がある逞（たくま）しい馬体が印象的です。性格は活発で、放牧地で見せる