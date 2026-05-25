25日、FIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表26名が発表されたが、史上初めてレアル・マドリード所属選手が不在となった。EURO2024を制覇し、“欧州王者”という肩書きでFIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表。直近のFIFAランキングではフランス代表に次ぐ2位につけており、本大会の優勝候補の一角と目されている。そんななか、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は25日、本大会に臨む26名を発表。注目のメンバーでは今