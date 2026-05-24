世の中には、推しへの好きが高じて推しに認知される「成功したオタク」と呼ばれる人々は少なくありません。嵐の大野智さんのものまねをする、宮城のおーちゃんさん（30代）もその一人です。歌もダンスも未経験から始まった彼の活動は、ファンや勤務先をも巻き込み、ついには大野さん本人から直接感謝を告げられるという、映画のような奇跡を起こしました。宮城のおーちゃんさんがものまねを始めたきっかけや、ライブで本人から認知