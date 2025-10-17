「青春ブタ野郎」シリーズより「桜島麻衣」がカドプラで立体化。2026年3月に発売
KADOKAWAは、プラモデル「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 『青春ブタ野郎』シリーズ 桜島麻衣」を2026年3月に発売する。価格は通常 ver.が9,680円、DX ver.が13,200円。
本商品は「青春ブタ野郎」シリーズよりちょっぴりSなバニーガール先輩「桜島麻衣」が「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」でプラモデル化したもの。成型色による色分けと彩色済みパーツが使用され、組み立てるだけでカラフルなキャラクターを完成させることができる。
桜島麻衣のバニー衣装に合わせた可動機構により、様々なシーンを再現でき、表情パーツとして「笑顔」、「笑顔（口開け）」、「照れ顔」の3種類が付属する。オプションパーツには「スマホ」、「バニーカチューシャ（手持ち用）」、「手首パーツ5種」、「ディスプレイ用台座2種セット」が付属しており、劇中の姿を再現することができる。
また、DX ver.はバニー衣装セットに夏服セットを加え、さらに「妖艶顔」を加えた表情パーツが4種類となり、同時に2体組み立てられる2体セットとなっている。
その他、KADOKAWA ECサイト限定バージョンでは桜島麻衣のイラストをふんだんに使用した特製ラバーマット（約300×600mm）が付属する。
KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣
2026年3月 発売予定
価格：9,680円
サイズ：全高約200mm（頭頂高：約173mm）
KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣 DX ver.
2026年3月 発売予定
価格：13,200円
サイズ：全高約200mm（頭頂高：約173mm）
KADOKAWA ECサイト限定特典
KADOKAWA ECサイトの購入特典として劇中に登場する台本をモチーフにしたA4クリアファイルが付属する。
KADOKAWA ECサイト限定バージョン
KADOKAWA ECサイト限定の桜島麻衣のイラストをふんだんに使用した特製ラバーマット（約300×600mm）が付属。
□「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 『青春ブタ野郎』シリーズ 桜島麻衣 ラバーマット付き」のページ
□「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 『青春ブタ野郎』シリーズ 桜島麻衣 DX ver. ラバーマット付き」のページ
(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project