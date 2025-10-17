【KADOK AWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣】 2026年3月 発売予定 価格：9,680円 【KADOK AWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣 DX ver.】 2026年3月 発売予定 価格：13,200円

KADOKAWAは、プラモデル「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 『青春ブタ野郎』シリーズ 桜島麻衣」を2026年3月に発売する。価格は通常 ver.が9,680円、DX ver.が13,200円。

本商品は「青春ブタ野郎」シリーズよりちょっぴりSなバニーガール先輩「桜島麻衣」が「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」でプラモデル化したもの。成型色による色分けと彩色済みパーツが使用され、組み立てるだけでカラフルなキャラクターを完成させることができる。

桜島麻衣のバニー衣装に合わせた可動機構により、様々なシーンを再現でき、表情パーツとして「笑顔」、「笑顔（口開け）」、「照れ顔」の3種類が付属する。オプションパーツには「スマホ」、「バニーカチューシャ（手持ち用）」、「手首パーツ5種」、「ディスプレイ用台座2種セット」が付属しており、劇中の姿を再現することができる。

また、DX ver.はバニー衣装セットに夏服セットを加え、さらに「妖艶顔」を加えた表情パーツが4種類となり、同時に2体組み立てられる2体セットとなっている。

その他、KADOKAWA ECサイト限定バージョンでは桜島麻衣のイラストをふんだんに使用した特製ラバーマット（約300×600mm）が付属する。

KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣

2026年3月 発売予定

価格：9,680円

サイズ：全高約200mm（頭頂高：約173mm）

KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣 DX ver.

2026年3月 発売予定

価格：13,200円

サイズ：全高約200mm（頭頂高：約173mm）

KADOKAWA ECサイト限定特典

KADOKAWA ECサイトの購入特典として劇中に登場する台本をモチーフにしたA4クリアファイルが付属する。

KADOKAWA ECサイト限定バージョン

KADOKAWA ECサイト限定の桜島麻衣のイラストをふんだんに使用した特製ラバーマット（約300×600mm）が付属。

(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project