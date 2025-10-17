53歳の米人気女優 29歳のイケメン俳優とのキスシーンでママ友たちが大盛り上がり
女優のグウィネス・パルトロウ（５３）が新作映画で見せているティモシー・シャラメ（２９）とのキスシーンに、ママ友たちが大盛り上がりしていたという。元夫クリス・マーティンとの間に２１歳と１９歳の子供を持つグウィネスが、共演相手のティモシーとキスをしている新作『マーティ・スプリーム』の撮影現場からの写真が浮上した際、「ママ友」のグループチャットが大興奮に陥っていたそうだ。
【写真】ママ友が盛り上がるのも納得！共演相手のティモシー・シャラメ
グウィネスは英版ヴォーグ誌にこう明かす。「全部のママ友のグループチャットがめちゃくちゃ盛り上がってたわ。みんな『やるわね、いけいけ』みたいな感じで、私は『みんな、落ち着いて』って気分だったわ」
そして、大衆文化には疎いというグウィネスは、ティモシーがカイリー・ジェンナーの恋人であることも当初知らなかったそうで、「私が何も知らないから、みんなによく笑われる。彼に『アールフレンドはいるの？』って聞いたら、彼は『いるよ』って答えた。彼女には子供もいるって言うから、『それはクールね。あなたみたいな若い男性からそういうことを聴けるのは嬉しいわ』って答えてた」「だって自分も子供がいる４５歳の男性が、子連れの女性と付き合うのはわかるけど、２人も子供のいる若い女性と付き合うって素敵じゃない」「ただ、それがカイリー・ジェンナーだったとは知らなかったの・・・」と語った。