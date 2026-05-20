NHKは20日、大河ドラマ「軍師官兵衛」や連続テレビ小説「まんぷく」など、過去に放送した作品を、Netflix（ネットフリックス）を通じて、6月22日から順次、世界に配信すると発表した。6月22日に配信するのはドラマ6作品で、今年度中に19作品を配信予定。この日、都内の同局で定例会見に臨んだ井上樹彦会長（68）は「今年度は（Netflixから）要望があった中から、ドラマ19タイトルを提供して、来年度以降は順次、タイトル数を拡充し