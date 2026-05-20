【ソウル共同】韓国の電機大手サムスン電子の成果給制度を巡る労使交渉が20日、政府機関の中央労働委員会（中労委）による3回目の調整でも不成立となり決裂した。労働組合側は予告通り21日からストライキに入る構えで、韓国経済全体への影響が懸念されている。雇用労働相が直接仲裁して再度交渉を進めており、土壇場での妥結の可能性も残っている。聯合ニュースによると、最大の争点は、赤字事業部門にも高水準の成果給を支給