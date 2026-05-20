Calvin Klein（カルバン・クライン）が、グローバルブランドアンバサダーであり世界的ポップアイコンである、Jung Kook（ジョングク）とのパートナーシップによる限定カプセルコレクション「Jung Kook for Calvin Klein」を発表した。日本では2026年5月20日より発売された。これはJung Kookにとって初のファッションコラボレーションとなる。本カプセルは、長年にわたるブランドアンバサダーとしての関係をさらに発展させたもので