勃起不全（ED）治療薬「シアリス」（エスエス製薬提供）厚生労働省は20日、エスエス製薬の勃起不全（ED）治療薬「シアリス」（一般名タダラフィル）を、処方箋が不要な市販薬とすることを承認した。ED薬が処方薬から市販薬になったのは国内初。発売日は追って発表される。薬剤師の指導が必要な「要指導医薬品」で、薬局やドラッグストアでは18歳以上と確認した上で販売する。オンライン販売の場合は遠隔での面談後に発送される。