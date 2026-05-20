「大相撲夏場所・１１日目」（２０日、両国国技館）にしたんクリニックなどを手がけるエクスコム・グローバル株式会社が、幕内の全取組に５本ずつの懸賞をかけた。幕内の全取組に１本ずつの懸賞をかけた例は過去にあるが、５本ずつは史上初。また、１９番で１日９５本（６６５万円）の懸賞も史上最多となった。取組ごとに「たんたんにしたんクリニック」という読み上げが５回繰り返され、場内が沸いた。観戦に訪れた同社の