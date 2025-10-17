ディズニーストアに「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」などお馴染みのキャラクターが勢揃いする『トイ・ストーリー』公開30周年をお祝いするコレクションが登場！

おもちゃたちがパーティーコスチュームで大集合した「TOY STORY 30th」が発売されます☆

ディズニーストア ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』30周年記念コレクション「TOY STORY 30th」

スケジュール：

ディズニーストアから、『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念して、お祝いにふさわしい新コレクションが登場。

おめかししたおもちゃたちがパーティーを楽しむ様子を描き起こしたセレブレーションアートの特別なコレクションです。

注目は、マイクを手にみんなを盛り上げているような「ウッディ」をはじめ、キャラクターたちのにぎやかな姿☆

コレクションにはぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーン、マスコットには「レックス」「エイリアン」「ロッツォ」など、作品を彩るキャラクターが勢揃い。

手作りの王冠やリボン、ガーランドなど、パーティーデコレーションを身につけています。

さらに、ポーチやエコバッグ、クッションにもなるブランケットといったライフスタイル雑貨から、ハットなどのファッションアイテムまで幅広く展開。

いつでもどこでも、キャラクターたちの仲良しな姿に思わず笑顔になれるグッズが揃います。

さらに、シークレットアイテムからはタッセル付きストラップがラインナップ☆

トイ・ストーリー ポーチ TOYSTORY 30TH

価格：3,300円 (税込)

サイズ：約高さ14×幅17×奥行き7cm

30周年を記念して描きおこされたセレブレーションアートを使用した、四角いフォルムのクリアポーチ。

クラッカーやフォトプロップス、手作りの王冠やリボン、ガーランドなど、カラフルなモチーフに彩られた、見ていて飽きない楽しいデザインになっています。

中に閉じ込められたコンフェッティのようなフレークが、シャカシャカ動いて楽しいアクセントに☆

トイ・ストーリー ショッピングバッグ・エコバッグ カラビナ付き TOYSTORY 30TH

価格：2,200円 (税込)

サイズ：収納時 約縦6×横14×厚み4.5cm

使用時 約縦28.5×横30×厚み1cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約15cm

カラビナ 約長さ4.5cm

携帯にも便利なカラビナが付いたフラップ付きエコバッグ。

両脇にマチがあるので、見た目以上の収納力があるのもポイントです。

使わないときは折りたたんでくるくる巻いて、フラップの面テープで留めればコンパクトに持ち運べます。

トイ・ストーリー ブランケット 2WAY TOYSTORY 30TH

価格：5,000円 (税込)

サイズ：収納時 約縦45×横40×厚み10cm

ブランケット 約縦120×横160cm

見た目だけでなく、肌触りが良く使い心地もバッチリな、クッションにもなるブランケット。

「エイリアン」をプリントしたカバーは、ピンク×パープルのフリルでぐるりと縁どられた、ロゼッタモチーフのデザインです。

くるくる丸めてカバーに収納することで、お部屋を彩るアクセントクッションになります。

リトル・グリーン・メン／エイリアン、レックス＆ロッツォ 帽子・ハット TOYSTORY 30TH

価格：4,200円 (税込)

サイズ：頭囲 約58cm

高さ 約16cm／つば幅 約6cm

「レックス」と「ロッツォ」「エイリアン」を刺しゅうしたバケットハット。

ハートの形のガーランドやリボンなど、手作り感たっぷりカラフルなモチーフに彩られた、見ていて飽きない楽しいデザインになっています。

ぐるりと刺しゅうが施されているのでコーディネートのアクセントにピッタリです。

トイ・ストーリー シークレットストラップ TOYSTORY 30TH

価格：900円 (税込)

パッケージサイズ：約高さ8.2×幅5.5×奥行き2cm

キャラクターをイメージしたカラーリングのスウェード風タッセルがアクセントになった、カラフルなシークレットストラップ。

デザインは「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「ボー・ピープ」「エイリアン」「ジェシー」「ロッツォ」「レックス」の全7種類。

どのデザインが届くかは、開封するまでのお楽しみです☆

D-Made『トイ・ストーリー』30周年記念アート

グッズ名・価格：Tシャツ 各4,400円(税込)

販売期間：2025年10月21日（火）〜12月19日（金）

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京 D-Madeのラボ、ディズニー公式オンラインストア

オーダーメイドシリーズD-Madeに、『トイ・ストーリー』公開30周年を記念したアートが登場。

さらに、数量限定で記念ロゴの刺しゅう入りグッズも購入できます。

※なくなり次第終了となります

※販売期間は都合により変更になる場合があります

※ディズニーフラッグシップ東京 D-Madeのラボとディズニー公式オンラインストアではグッズの取り扱いが異なります

ハピリクファクトリー「だきまくら（スーパービッグ）」スリンキー・ドッグ

価格：22,000円(税込)

リクエスト期間：2025年10月21日（火）10:00 〜12月1日（月）9:59

お届け予定日：2026年5月下旬

サイズ：約 全長140×幅55×高さ40cm

ディズニー公式オンラインストアの「ハピリクファクトリー」から、スーパービッグサイズの「スリンキー・ドッグ」のだきまくらが登場。

ぐっすり眠る愛らしい表情で、おうちでのリラックスタイムにぴったりです。

全長約140cmで大人でもしっかりと抱きつけるサイズ感に仕上げられています。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」など、お馴染みのキャラクターたちがパーティーコスチュームで大集合した、特別感あるグッズが盛りだくさん。

ディズニーストアにて2025年10月21日より順次販売が開始される、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』30周年記念コレクション「TOY STORY 30th」の紹介でした☆

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

