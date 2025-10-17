指揮官が事前に示唆していた通り、“シン・大魔神”がマウンドに立つことはなかった。

ドジャースがブルワーズを5−1で下した日本時間15日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦、レギュラーシーズン最終盤にリリーフに転向した佐々木朗希（23）の登板が見送られたのだ。

試合は先発した山本由伸（27）がメジャー移籍後初にして、2017年のアストロズ・バーランダー以来となるポストシーズン8年ぶりの完投勝利。敵将が「目を見張る投球だった」と脱帽する好投に、そもそもリリーフ陣の出番は必要なかったのだが、この日の試合前の会見でドジャースのデーブ・ロバーツ監督はこう言っていた。

「（佐々木の）登板の可能性は低い。情報を収集しているところだ。疲労なのか、メカニックの問題なのか。恐らく、複合的な要因が重なっているのだと思う」

続けて「（佐々木は）我々が注視する対象になっている」と言った指揮官が懸念しているのは、前日14日のブルワーズ戦での投球内容だ。2−0の九回に登板して1安打2四球1失点。0回3分の2で降板し、リリーフ転向後7試合目にして初めて失点を許した。それまで160キロ台を連発していたストレートの平均球速が157.7キロに低下。捕手のウィル・スミスは、心身両面の疲労を心配していた。

リリーフに回ってからは6試合無失点。崩壊状態だったドジャース救援陣の救世主として、日米メディアが「シン・大魔神」「最強クローザー誕生」と持ち上げていたものの、早くも「注視の対象」になってしまった。

好投を続けていた当初から「1イニングとはいえ、今の佐々木に好投を続けられる体力があるかどうか。連投に耐えうる体の強さがあるかどうか。私はヒヤヒヤしながら見守っている」と、日刊ゲンダイのコラムで指摘していたのは評論家の権藤博氏。巨人の“勝利の方程式”として活躍した橋本清氏も、「日本時代から年間通して先発ローテを守ったことがなく、リリーフで連投した経験もない。果たして最後まで体力が持つのかどうか。スタミナの不安は否めません」と言っていた。

その橋本氏が言う。

ロバーツ監督に潰されかねない

「160キロ超の真っ直ぐに落差の大きいフォークボールを持つ佐々木に、リリーフの適性を見出すのは理解できます。しかし、右肩や体力、スタミナに不安を抱えていることは、ドジャースも理解している。レギュラーシーズン中に何度もその懸念を口にしていたのが、他ならぬロバーツ監督でした。にもかかわらず、10日のフィリーズとの地区シリーズでは1−1の同点の八回に佐々木を投入、3イニングを投げさせたのには正直、驚きました。地区シリーズ第1戦でも佐々木への継投を躊躇し、ブルペンで慌ただしく準備してマウンドに上がっていた。佐々木に投球練習をさせるために、その前の自軍の攻撃で大谷翔平に時間稼ぎの指示を出すほどでした。佐々木に疲労が出ているのだとすれば、その原因はベンチにもあるのではないか」

16日発売の週刊文春のインタビューでは、佐々木本人が回またぎの3イニング登板に触れ、＜『ロウキ、肩の準備、できてるか？』って。『できてない』と答えたんですが、コーチも困っていて……もういっか！ とそのまま飛び出しました＞＜正直、肩の方はやや準備不足ではありました＞などと答えている。

メジャーでは、プレーオフに入れば、総力戦は当たり前。先発にリリーフにフル回転ということも珍しくないとはいえ、“ガラスのエース”と言われる佐々木にとっては危険と隣り合わせ。ロバーツ監督に潰されないか、心配になってくる。

◇ ◇ ◇

ところで佐々木といえば、メジャー挑戦にあたりロッテの優秀なスタッフ３人を“ごっそり引き抜く”という前代未聞の行動で、チーム内で大顰蹙を買っていた。「いったい何様なのか」との批判も噴出したほどだ。まさに「立つ鳥跡を濁す」どころか、泥沼を残して飛び立った異例の移籍劇。いったいあの時、何が起きていたのか。

