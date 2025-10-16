危険な場所で鳴いていた子猫を救うためにやさしさの連鎖が…！保護された子猫との運命的な出会いが注目を集めています。話題の動画の再生回数は7万回を超え「素敵なママの元に保護してもらえてよかったね！感動した」「フタ閉められてもわからないくらいお腹空いてたんやね」「いい人に拾われて良かった」といったコメントが集まっています。

【動画：『海沿いの危険な場所で鳴いていた子猫』を保護した結果…】

ひとりで鳴いていた子猫

Instagramアカウント「ぎん＆りん＆のん＆きゅん」に投稿されたのは、子猫の命のリレー。投稿者さんに友人から「海沿いで子猫が鳴いている。トラックもすぐ横を走っていて危ない」という知らせがあったそうです。猟師さんの奥さんから友人へ、友人から投稿者さんへと子猫の情報が伝わったのだそう。猟師さんの奥さんは朝からずっと子猫を見守ってくれたそうです。

捕獲器代わりのキャリーで捕獲成功

投稿者さんはすぐにキャリーとごはんを持って現場へ向かったのだそう。ごはんを入れたキャリーを子猫の近くに置き、子猫が入ったらキャリーのフタにつけた紐を引っぱってフタを閉める作戦を開始。キャリーに子猫が入り、気づかれないようにフタをしましたが、子猫はよっぽどお腹が空いていたのか、フタが閉まったことも気づかなかったそうです。無事に保護できてよかったです。

可愛くて手放せない！

動物病院で診てもらったところ、1ヵ月半から2ヵ月くらい、体重500gの小さな茶トラの長毛の女の子であることがわかったそうです。実は、子猫を捕獲したら保護猫団体にお願いする話もあったのだそう。しかし、あまりの可愛さに手放すことができず、投稿者さんのおうちに迎えることになったそうです。

子猫は「きゅん」ちゃんという名前をつけてもらいました。なんと、先住猫ののんちゃんがママ猫の代わりになってくれたのだそう。のんちゃんはきゅんちゃんをやさしく毛づくろいしていたといいます。発見し見守ってくれた人、子猫がいると知らせてくれた人、保護した投稿者さん、たくさんの人のやさしさによって幸せな家猫になったきゅんちゃんでした。

投稿には「腹ペコのあまり気付かぬうちに保護されて、幸せ掴んで本当に良かったね」「最初はこんな酷い状態だったのですね！めちゃくちゃいい人に保護してもらえて本当良かった」「こんな優しいママさんに出会えていっぱいいっぱい幸せになるんだよ」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ぎん＆りん＆のん＆きゅん」では、きゅんちゃんと先住猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ぎん＆りん＆のん＆きゅん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。