レコチョクグループが、韓国の総合エンターテインメント企業 Kakao Entertainment社と楽曲配信サービス契約を締結した。

これにより、国内で音楽作品の権利を有する法人事業者（音楽権利者）は、レコチョクグループが運営する音楽配信ソリューション FLAGGLE経由で、また、インディーズアーティストはエッグスが運営するEggs Pass経由で、Kakao Entertainment社が運営する音楽プラットフォーム Melonへの楽曲配信が可能となる。Melonへの楽曲配信開始は、2026年上半期になる予定だ。

レコチョクグループでは、株式会社レコチョクとその関連会社である株式会社エッグスの協業により、2025年7月1日から音楽権利者を対象に、音楽作品配信におけるあらゆる課題を解決する音楽配信ソリューション FLAGGLEの提供を開始。FLAGGLEは、“国内音楽商品の、市場拡大を支える音楽配信ソリューション”として、世界基準の音楽配信環境を日本語による安心のサポート体制で提供するサービスだ。基盤システムには、全世界65カ国以上への配信ネットワークを持つ米国 AudioSalad社のプラットフォームを導入し、グローバル標準の配信仕様を強力にサポートする環境を整備している。

グローバル標準の配信環境を強化するため、レコチョクグループでは様々な施策を進めている。その中でも、近年アジアの音楽市場は注目されており、韓国にも多くのアーティストが進出。こうした状況を踏まえ、韓国の音楽ストリーミングサービス Melonへの楽曲デリバリーを行い、連携を強化することにより、韓国市場における国内音楽作品の市場拡大を支援することを目的として、このたびの契約締結に至った。本契約に伴い、個人アーティスト向けの楽曲配信プラットフォーム Eggs Pass経由でも、Melonへの楽曲配信が可能となった。

なおレコチョクグループは、“音楽市場の最大活性化”というミッションの実現に向け、今後も国内のアーティストの楽曲をさらにグローバルに展開できるように、世界各国の有力な音楽配信サービスとの提携を検討していくとのことだ。

