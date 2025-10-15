ELSEEメジャーデビュー曲「Wondrous」に、楽曲提供アーティスト＆コレオグラファーが太鼓判！MVのプレミア公開も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月9日にメジャーデビュー曲「Wondrous」（読み：ワンダラス）を配信リリースしたELSEE。10月15日22時にMVがプレミア公開、さらに12月3日にCDリリースが決定し、ジャケットビジュアルが解禁された。

■KAITA「難易度の高いダンスを難なくこなしているELSEEのみんなに脱帽でした」

TVアニメ『ワンダンス』のエンディング主題歌としてオンエア中の「Wondrous」は、10月9日に配信するや否や、即日iTunesダウンロードダンスチャートで1位を獲得。

楽曲提供とプロデュースを担当したGiga & TeddyLoidは「ダンスに込めたエネルギーや息づかいを、音やメロディで表現してみました」（Giga）「聴く人それぞれの心にある“衝動”や“光”を音で描いた作品です。メロディの儚さとビートの強さ、そのコントラストに感情を託しました」（TeddyLoid）とそれぞれコメントしている。

そして、10月15日22時に「Wondrous」MVがYouTubeにてプレミア公開。MV内で披露されているELSEEのダンスの振り付けは、ダンサーのKAITAとKANATAが担当、さらにメンバーであるKARINがソロパートを担当している。

KAITAとKANATAは、TVアニメ『ワンダンス』の劇中の登場人物のモーションキャプチャーを担っており、主人公・小谷花木をKAITA、ヒロイン・湾田光莉をKANATAが担当。主題歌のみならず、ダンスでも『ワンダンス』とのコラボレーションが実現された形となった。

KAITAは「ワンダンスのEDテーマ曲という事もありかなりダンスをしている難易度の高い作品だと思うのですが、難なくこなしているELSEEのみんなには脱帽でした」KANATAは「かなり難易度の高い振り付けになってます！ KAITAとの共作で、とてもいい化学反応が起きてリハ中も叫んじゃうくらい最高の振り付けになりました！ かなりの自信作です！」と、それぞれがコメント。ふたりのコレオグラファーも太鼓判を押す、ELSEEによるダンスパフォーマンスに注目だ。

■楽曲提供アーティスト＆コレオグラファー コメント

■「Wondrous」CDが12月3日に登場

12月3日には「Wondrous」がCDパッケージとしてリリースされることも決定。アニメ書き下ろし絵柄とELSEEビジュアルによるWジャケットの期間生産限定盤、メンバーフォトブックレット入りの通常盤の2形態でリリースされ、それぞれにメンバーのトレカが封入される。10月15日より豪華特典が用意されたCDショップチェーン別での予約も開始されているので、ぜひチェックしてみよう。

さらに、関東近郊・名古屋・大阪での複数回のリリースイベントも発表。ライブパフォーマンスに加え、CD購入者を対象とした特典会が予定されている。ELSEEの歌とダンスを間近で目撃できる絶好の機会。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

■リリース情報

2025.10.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Wondrous」

2025.12.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Wondrous」

