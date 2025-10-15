Â©»Ò¤Ï¹áÀî¾ÈÇ·¡¡º£Ç¯90ºÐ¤ÎÉÍÌÚÌÊ»Ò¤¬¸ì¤ë°¦Â©¤ÎÁÇ´é¡ÖÂç¿Í¤·¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¿Í¤ò¿®¤¸¤ë¡×
10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢º£Ç¯90ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÉÍÌÚÌÊ»Ò¤¬½Ð±é¡£ÇÈßÑËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤È¡¢Â©»Ò¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¡Ê¶åÂåÌÜ»ÔÀîÃæ¼Ö¡Ë¤È¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉÍÌÚÌÊ»Ò¤¬¸ì¤ëÂ©»Ò¡¦¹áÀî¾ÈÇ·¤ÎÁÇ´é¡ÖÂç¿Í¤·¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¿Í¤ò¿®¤¸¤ë¡×
18ºÐ¤ÇÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢Ì¼Ìò¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÉÍ¡£ÉñÂæ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Åö»þ¤Î»ÔÀîÔ¥»Ò¡Ê¸å¤Î»ÔÀî±î²§¤µ¤ó¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢Â©»Ò¤Î¹áÀî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢É×¤¬ÆÍÁ³²È¤ò½Ð¤Æ¡¢·ëº§À¸³è¤Ï¤ï¤º¤«3Ç¯¤ÇÇËÃ¾¡£ÉÍ¤Ï¹áÀî¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤áÉ¬»à¤ÇÆ¯¤¡¢¥í¥±Àè¤Ç¤Ï¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¡¢Ãî¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊá¤Þ¤¨¤Æ»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÉÍ¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î»Ò¤Ï½Ï¹Í¤·¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤â¤¦¤³¤ì¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Â©»Ò¤Î·èÃÇ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤¬46ºÐ¤Ç²ÎÉñ´ì³¦Æþ¤ê¤ò·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÉÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿´¤Î¤¦¤Í¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸å¾µÂú¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶Ã¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê¹áÀî¤Ï¡Ë¡Ø¤³¤ÎÁ¥¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤Ï¤½¤ÎÁ¥¤Î¤Û¤¦¤ËÈùÉ÷¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢É÷¤òÅö¤Æ¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀÅ¤«¤Ë±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÉÍ¤Ï²ÎÉñ´ì¤Î·Î¸Å¤ò¸«³Ø¤·¤¿ºÝ¡¢¸µÉ×¤Î±î²§¤µ¤ó¤È40¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡£¡Ö¾ÈÇ·¤ò¤³¤ó¤Ê¤ËÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¹áÀî¤¬¤â¤¦¤¹¤°´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÉÍ¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤«¤é²º¤ä¤«¤ÇÀÅ¤«¤Ê»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Ñ¤ÏÊÌ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£ºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÂç¿Í¤·¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿Í¤ò¿®¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°¸ý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Â©»Ò¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢°¸ý¤ò¸À¤¦ÉÍ¤ò¹áÀî¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¼õ¤±Î®¤¹¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤¬Ê¢¤¬Î©¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Ã¤È¾è¤Ã¤Æ¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤¢¤¤¤¤»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¹õÌø¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÇÈßÑËü¾æ¤À¤±¤É¡¢Â©»Ò¤Ï¤â¤Ã¤ÈÇÈßÑËü¾æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ïº¤Æñ¤ÊÆ»¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÏËÁ¸±·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢Â©»Ò¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£