¡ÖAI¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤Î»ØÅ¦¤â¡Ä»Ø¸¶è½Çµ¡¢´é¤Î ¡È°ÛÊÑ¡É ¤Ë¶ÃØ³¤ÎÀ¼¡Ä¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÈþÍÆ»ö¾ð¤È¤Ï
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡£ÀèÆü¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿YouTubeÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢11Æü¤Ë»Ø¸¶¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¾®ÅÄÀÚ¥Ò¥í¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®ÅÄÀÚ¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¤Û¤¦¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»Ø¸¶¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë2¿Í¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¤Î»Ø¸¶¤µ¤ó¤Î´é¤ËÂÐ¤·¡¢¡Øº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢»Ø¸¶¤Î ¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É »Ñ¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ô¤¨¡©¡ª¤µ¤Ã¤·¡¼Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡Êº£¤â¹¥¤¤À¤±¤É¡Ë¤Ê¤ó¤«¿°¡Ä¡©°ãÏÂ´¶¡Ä ¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ë¸«¤¨¤ë¡Õ
¡Ô¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤µ¤Ã¤·¡¼¡Õ
¡Ô¤ó¡©¡©¡©¡©AI¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡©¡©¡Õ
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Æ°²èÆâ¤Î»Ø¸¶¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤è¤ê¤â¿°¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶¤Î¥á¥¤¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»Ø¸¶¤Ï¡¢¾®ÅÄÀÚ»á¤Ë¤è¤ë¡ØÂç¿Í¤Î¥Ð¥Ö¤ß¥á¥¤¥¯¡Ù¤È¾Î¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄÀÚ»á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Î²òÀâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ã¥×¤Ç´Ý¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬ ¡È¥Ð¥Ö¤ß¡É ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼µ¤Ì£¤Ë¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£»Ø¸¶¤â¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¥¨¥´¥µ¤·¤¿¤é¡Ø¿°¥Ò¥¢¥ë¤·¤¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö°ìµ¤¤Ë´é¤¬´Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¡ØÈþÅª¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ø·î1Í½Ìó¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤ªÇ¤¤»¡Ù¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢°ú¤Äù¤á¡õ¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥×·Ï¤Î»Ü½Ñ¤äÌÓ·ê±ø¤ìÂÐºö¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥¹¥á¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ ¡È°ÛÊÑ¡É ¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë¥á¥¤¥¯¤Î¸ú²Ì¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£