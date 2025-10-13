さわぐ子供を放置、スピーカーで通話…居酒屋で暴れる“ヤンキー夫婦”の迷惑客を撃退した「常連客の一言」とは
いい酒場ではつい肩の力が抜けるもの。だがそんな居心地のよい空間は、集う人々の協力なくしては保たれない。リラックスと自己中心を履き違えた客がいれば、一気にぶち壊されてしまう。
都内のIT企業に務める神奈川県在住の高島壮介さん（仮名・30代）が最近出くわしてしまったのも、居酒屋でのこうした迷惑客だったそうだ。
◆行きつけの居酒屋に見慣れない客の姿が
「妻と毎週末のように通っている、近所の行きつけの店での出来事だったので、衝撃的でしたね。その居酒屋は、夫婦である大将と女将さんにくわえ、2人くらいのアルバイトスタッフで回しているような、こぢんまりとしたところ。
アットホームな雰囲気がありつつ、全国から選りすぐった地酒があれば、東北出身の大将の地元料理も堪能できる。それでいて良心的な値付けで、本当にいいお店なんですよ」
こんな良店には高島さんのような常連客はもちろん、一見客も多く訪れる。
「なのでいつも『来週もこの時間にお願いします』と予約をとっているんです。この日も自分たち以外の席はすっかり埋まっていて、さすが賑わっているなあと思っていると、2人の子を連れた若い夫妻が目に止まりました」
◆さわぐ子供を放置して飲み続けていた
高島さん曰く、家庭的でありつつも「大人の憩い場」といったお店らしい。だからか、ファミリー客がいるのは初めてだった。
「ヤンキー感があったのでなおさらではありましたが、早めの時間だったこともあって、『息抜きも大事だもんなあ』くらいにしか思っていませんでした。ですが、小一時間ほど経ってからのことでしょうか。ほろ酔い気分も出てきたあたりから、子供たちが駄々をこねているような声が聞こえてきたんです。夫婦は慣れた様子でスマホから動画を流し、子供に手渡すと、我関せずと晩酌を継続していました。スピーカーで音を垂れ流していたのが引っかかりましたが、収集がつかなくなるよりはいいかと、スルーしました」
だが、子供たちの気は移ろいやすいもの。30分そこらで動画にも飽きてしまったようだ。
「2人とも小学校低学年ほどのようでしたから、まだまだ落ち着きがない年頃ですよね。店内をウロつきはじめたかと思えば、次第にエスカレート。かくれんぼだか鬼ごっこだかわかりませんが、店のドアまで開けては外と中を行ったり来たり、走り回るようになってしまいました」
◆見かねた常連が注意するも、火に油を注いでしまう
この酷暑の夏のことだ。騒々しいだけでなく、熱風が店内を襲うようになる。
「クーラーの風が逃げてしまい、店内はムワっと気持ちの悪い温度にもなって……。この期に及んでもなお、ヤンキー夫婦はどこ吹く風。自分たちはお酒を飲んでは大声で盛り上がっていました。注意しろよと思いつつも、酔っ払いのヤンキーを相手にするのは面倒が勝ちますよね。われわれも含め、みんな見て見ぬ振りをしていました。チラチラと『帰れ』の念を込めた視線を浴びせながらも」
図に乗ったか、さらに酔いが回ったか。夫がなにやらスマホを取り出すと、机の上に置いた。スピーカーホンでの通話を夫婦ではじめたのだ。
「大声で話していたので内容は筒抜け。どうも“ツレ”を呼び出すための電話だったようですが……」
ついに一人の常連客の堪忍袋の緒が切れる。
「40代くらいの常連さんが『いい加減にしろ！』と、果敢にもそのヤンキー夫婦の席に行って注意したんです。ほかの客同士はというと、応援の連帯感がにわかに生まれさえしていました。けれど、ある意味さすがはヤンキーです。そんな空気はものともせず、夫のほうが『金を払ってんだから、テメエに言われる筋合いはねえだろ！』と、今にも手が出そうな勢いで怒鳴り返しました。慌てて女将さんとバイトが止めに入りましたが、むしろ怒りをヒートアップさせてしまったんです」
都内のIT企業に務める神奈川県在住の高島壮介さん（仮名・30代）が最近出くわしてしまったのも、居酒屋でのこうした迷惑客だったそうだ。
◆行きつけの居酒屋に見慣れない客の姿が
「妻と毎週末のように通っている、近所の行きつけの店での出来事だったので、衝撃的でしたね。その居酒屋は、夫婦である大将と女将さんにくわえ、2人くらいのアルバイトスタッフで回しているような、こぢんまりとしたところ。
こんな良店には高島さんのような常連客はもちろん、一見客も多く訪れる。
「なのでいつも『来週もこの時間にお願いします』と予約をとっているんです。この日も自分たち以外の席はすっかり埋まっていて、さすが賑わっているなあと思っていると、2人の子を連れた若い夫妻が目に止まりました」
◆さわぐ子供を放置して飲み続けていた
高島さん曰く、家庭的でありつつも「大人の憩い場」といったお店らしい。だからか、ファミリー客がいるのは初めてだった。
「ヤンキー感があったのでなおさらではありましたが、早めの時間だったこともあって、『息抜きも大事だもんなあ』くらいにしか思っていませんでした。ですが、小一時間ほど経ってからのことでしょうか。ほろ酔い気分も出てきたあたりから、子供たちが駄々をこねているような声が聞こえてきたんです。夫婦は慣れた様子でスマホから動画を流し、子供に手渡すと、我関せずと晩酌を継続していました。スピーカーで音を垂れ流していたのが引っかかりましたが、収集がつかなくなるよりはいいかと、スルーしました」
だが、子供たちの気は移ろいやすいもの。30分そこらで動画にも飽きてしまったようだ。
「2人とも小学校低学年ほどのようでしたから、まだまだ落ち着きがない年頃ですよね。店内をウロつきはじめたかと思えば、次第にエスカレート。かくれんぼだか鬼ごっこだかわかりませんが、店のドアまで開けては外と中を行ったり来たり、走り回るようになってしまいました」
◆見かねた常連が注意するも、火に油を注いでしまう
この酷暑の夏のことだ。騒々しいだけでなく、熱風が店内を襲うようになる。
「クーラーの風が逃げてしまい、店内はムワっと気持ちの悪い温度にもなって……。この期に及んでもなお、ヤンキー夫婦はどこ吹く風。自分たちはお酒を飲んでは大声で盛り上がっていました。注意しろよと思いつつも、酔っ払いのヤンキーを相手にするのは面倒が勝ちますよね。われわれも含め、みんな見て見ぬ振りをしていました。チラチラと『帰れ』の念を込めた視線を浴びせながらも」
図に乗ったか、さらに酔いが回ったか。夫がなにやらスマホを取り出すと、机の上に置いた。スピーカーホンでの通話を夫婦ではじめたのだ。
「大声で話していたので内容は筒抜け。どうも“ツレ”を呼び出すための電話だったようですが……」
ついに一人の常連客の堪忍袋の緒が切れる。
「40代くらいの常連さんが『いい加減にしろ！』と、果敢にもそのヤンキー夫婦の席に行って注意したんです。ほかの客同士はというと、応援の連帯感がにわかに生まれさえしていました。けれど、ある意味さすがはヤンキーです。そんな空気はものともせず、夫のほうが『金を払ってんだから、テメエに言われる筋合いはねえだろ！』と、今にも手が出そうな勢いで怒鳴り返しました。慌てて女将さんとバイトが止めに入りましたが、むしろ怒りをヒートアップさせてしまったんです」