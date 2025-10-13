¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ë¥¿¥ª¥ë¤Ç´é¤òÊ¤¤¤...¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦ÇðÀï¤ÇÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¡¢ÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÀîºêCBº´¡¹ÌÚ°°¤ËÀèÇÚGK°ÂÆ£½Ù²ð¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ
¡Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡¦½à·è¾¡¡¦Âè£²Àï¡ÏÇð £´¡Ý£± Àîºê¡Ê¥È¡¼¥¿¥ë¥¹¥³¥¢¡§Çð £µ¡Ý£´ Àîºê¡Ë¡¿10·î12Æü¡¿»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂè£±Àï¤ò£³¡Ý£±¤ÇÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Àîºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÇÔÀï¤À¡£
¡¡¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤Æ¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÇð¤È¤Î½à·è¾¡Âè£²Àï¤ËÎ×¤ó¤ÀÀîºê¤Ï¡¢³«»Ï£´Ê¬¤ËÏÆºäÂÙÅÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é56Ê¬¤ÎCB¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î°ìÈ¯Âà¾ì¤ÇÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢£±¡Ý£´¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¥È¡¼¥¿¥ë¥¹¥³¥¢¤Ç¤â£´¡Ý£µ¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤ÎÌ´¤ÏÄÙ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î°§»¢¤ÎºÝ¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥ª¥ë¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÁêËÀ¤Î¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤ÎÂà¾ì¸å¤âºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤¿º´¡¹ÌÚ°°¤À¡£
¡Ö£²Ç¯Á°¤ËÅ·¹ÄÇÕ¤ò¤Ò¤È¤Ä³Í¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·è¾¡¤Ë¼«Ê¬¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¡Ê¼ó°Ì¤È¾¡ÅÀ12º¹¤Î£·°Ì¡Ë¥ë¥ô¥¡¥ó¤Ë·ü¤±¤ëÁÛ¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Í¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂçÂ´£´Ç¯ÌÜ¡¢25ºÐ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï²ø²æ¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ïí÷¤·¤¯À®Ä¹¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï¼ç¤Ë±¦SB¤òÌ³¤á¡¢¸åÇÚ¤Î¹â°æ¹¬Âç¤¬³¤³°Ä©Àï¤·¤¿²Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢CB¤È¤·¤Æ¤âÊ³Æ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤ÎÂà¾ìÄ¾¸å¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¹¾å¤¬¤ê£±Ç¯ÌÜ¤ÎCBÅÚ²°Ý¥Âç¡¢ÂçÂ´£±Ç¯ÌÜ¤ÎCB¿À¶¶ÎÉÂÁ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é£µ¡Ý£³¡Ý£±¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÂ¤â¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¹¶·â»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï°ì»þ¡¢Â¤ò°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤â¸«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Ê¤Î¤ÏÂ¾¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤â°ì½ï¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº´¡¹ÌÚ¤ÏºÇ½ªÈ×¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Çð¤ÎFWºÙÃ«¿¿Âç¤Ë¾å¼ê¤¯¥¿¡¼¥ó¤µ¤ì¤Æ·è¾¡ÃÆ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤âÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Çº´¡¹ÌÚ¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à½êÂ°16Ç¯ÌÜ¤ÎGK°ÂÆ£½Ù²ð¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö°¦¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¯¡¢¡Ö³°¤«¤é¤Ç¤âÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢£±¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤òÁý¤ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤¿°ÂÆ£¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÌ¤Íè¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¤ØÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¿ØÆâ¤ÇÆÀ¤¿¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎºÝ¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°°¤â¸Â³¦¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸«¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È¤ª¤êÂ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¾å²¼Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éÌµÍý¤Ë¾å¤¬¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï°°¤ò¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤¤Æ¡¢°ÂÆ£¤Ï¥²¡¼¥à¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢Èá¤·¤àº´¡¹ÌÚ¤Ë¡¢¤½¤Ã¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤â°ÂÆ£¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ä¥¹¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÏÆºäÂÙÅÍ¡Ë¤âÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°°¤â¤«¤Ê¤êÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£Èà¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éÍÍø¤Ê¾õ¶·¤ÇÎ×¤ó¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¤Ò¤È¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¸Â³¦¤ò¤³¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø´é¤ò¾å¤²¤Æµ¢¤í¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç¤½¤ì¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï½Õ¤ÎACL¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤â¼¯Åç¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¡¢Å·¹ÄÇÕ¤âJ3¤ÎÁêÌÏ¸¶¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÌµ´§¤¬·èÄêÅª¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤È»À¤¤¤â´Å¤¤¤â¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿°ÂÆ£¤Ï¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢º£Ç¯¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
