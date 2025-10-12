¡È¹â¹»2Ç¯¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¡ÉÎëÌÚµþ¹á¡¢È¾Ç¯Çº¤ó¤À¤±¤É¡Ä»öÌ³½ê¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±
½÷Í¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¡Ê57ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÂç¹¥¤ÅìËÌ ÄêÁµ»û¤·¤ã¤Ù¤êÄâ¡×¡ÊNHKÀçÂæ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÎëÌÚ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÎëÌÚ¤Î·ÐÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÃÏ¸µ¡¦ÀçÂæ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Öº£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¸©Ì±²ñ´Û¡£¤½¤³¤ÇµÜ¾ë¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Î±éÁÕ²ñ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¡¢°û¤ßÊª¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤±¤ì¤É¡¢²ø¤·¤¤¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤«¤âÅö»þ¤Ï¾ðÊó¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ä´¤Ù¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡£µÜ¾ë¤Ë¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢È¾Ç¯¤°¤é¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¡£È¾Ç¯¸å¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡ØÌ¾»É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿²¿¡¹¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ê»öÌ³½ê¤ò¡Ë¤¿¤º¤Í¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¹â¹»¤ÏÈþ½ÑÉô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæ³Ø¤Ç¸©Âç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤Û¤É¡ËÂ¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¨¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÈþ½ÑÉô¤ÎÀèÇÚ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³¨¤Î¾å¼ê¤¤ÀèÇÚ¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¹¤éÅìµþ¤ÎÈþÂçÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤½¤ÎÀèÇÚ¤¬1Ç¯´ÖÏ²¿Í¤ò¤¹¤ëÈþ½Ñ³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢ÈþÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤Èþ½ÑÉô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¸«Á÷¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÇÚ¤¬¾è¤Ã¤¿¿·´´Àþ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢»ä¤â²¿¤«¡Ø¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÀçÂæ±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢±Ø¤«¤é¤½¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾ÀÜ¸þ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¤Ç¡×¤È¡¢¥â¥Ç¥ë³èÆ°¡¦·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÎëÌÚ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÎëÌÚ¤Î·ÐÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÃÏ¸µ¡¦ÀçÂæ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Öº£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¸©Ì±²ñ´Û¡£¤½¤³¤ÇµÜ¾ë¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Î±éÁÕ²ñ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¡¢°û¤ßÊª¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤±¤ì¤É¡¢²ø¤·¤¤¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤«¤âÅö»þ¤Ï¾ðÊó¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ä´¤Ù¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡£µÜ¾ë¤Ë¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢È¾Ç¯¤°¤é¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¡£È¾Ç¯¸å¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡ØÌ¾»É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿²¿¡¹¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ê»öÌ³½ê¤ò¡Ë¤¿¤º¤Í¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£