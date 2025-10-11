ベイカレント・クラシック第3日

米男子ゴルフツアーのベイカレント・クラシック第3日が11日、神奈川・横浜CC（7315ヤード、パー71）で開催された。39位で出た米澤蓮（パルコホーム）が、7バーディー、1ボギーの65で回って通算7アンダーとし、日本人最高位の10位に浮上した。首位で通算12アンダーのサンダー・シャウフェレ（米国）らとは5打差。昨年8月、同じ横浜CCで開催された国内ツアー大会で優勝を飾った米澤は、虎視眈々と快挙を狙っている。

冷たい雨の中、26歳の米澤がグンとスコアを伸ばした。インスタートで12番パー4を皮切りに7バーディー。65でフィニッシュすると、「ティーショットがずっと良くて、昨日まではパッティングがいまいちだったんですけど、今日はチャンスで入ってくれたので、そこが良かったなと思います」と振り返った。

スコアアップ最大の要因は、ドライバーショットの安定感だ。

「フェアウェーが広いので、思い切っていけるホールも多いですし、今年に入ってからドライバーがすごく良いので自信をもって打てているのかなと思います。（雨で）タフなコンディションでしたけど、すごくいいプレーができました」

昨年8月、米澤は同じ横浜CCで開催された国内ツアーの横浜ミナト チャンピオンシップで優勝。世界最高峰PGAツアーの今大会は、パーは共通の71ながら総距離が106ヤード長くなり、グリーン周りが刈り込まれているホールがあるなど、よりタフになっている。米澤自身もそれを実感しているが、ドライバーショットは当時よりも精度を増しているという。

「（コースの）相性はいいですね。ただ、優勝した時よりもティーもいくつか違いますし、レイアウトも違うし、シーズンも違うので、全然違うコースを回っている感じです。それにドライバーが去年よりもいいので、距離が長くてタフでも割と自信を持ってプレーできています。グリーンはちょっとソフトにはなっていますけど、そんなにスピードも落ちていない感じですし、素晴らしいです」

昨年もPGAツアー大会として開催されたZOZOチャンピオンシップ（千葉・アコーディアG習志野CC）に出場。22位と健闘したが、満足はしていなかった。

「今年は『いい経験』で終わりたくないです。去年よりも自信を持ってここまで戦って来れましたし、自分がこれからPGAを目指すにあたって、今後、何が必要かを確認するにはこれ以上ない舞台だと思っています。なので、全力で1つでも上の順位を目指しながら、他の選手のプレーを見て勉強したいなと思って来ました。それができています」

感じたことは、海外の選手が日本のコースでも思い切り飛ばして、「曲がったらその時に考える」という雰囲気でプレーしていること。そのマインドに共感する米澤は、今年も「ハマの王者」になるべく、最終日に5打差を追っていく。



