ÈþÍÆ¼¼¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¡© ¡Ö1000±ß¥«¥Ã¥È¤Ç½½Ê¬¡×ÍýÍÆ¼¼¤òÁª¤Ö½÷À¤¬Áý²ÃÃæ¤Î¤ï¤±¡ÄÍøÍÑ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿°Õ³°¤ÊÍøÍÑË¡¤ÈÍýÈþÍÆ¶È³¦¤Î¤¤¤Þ
Êª²Á¹â¤Ï²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥«¥Ç¥ßー¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÍýÍÆ¼¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤¬14.3¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢°ìÄê¿ô¤Î½÷À¤¬ÍýÍÆ¼¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â¤¤ÈþÍÆ±¡¤ò¤ä¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¼ê¥Ø¥¢¥«¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹¤Ë½÷ÀµÒ¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û½÷ÀµÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Âç¼ê10Ê¬¥«¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹
¡ÖÍýÍÆ¼¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï14.3¡ó
¥ê¥¯¥ëー¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢2025Ç¯¤è¤êÍýÍÆ¼¼¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½÷À¤Ø¤ÎÄ°¼è¤ò³«»Ï¤·¡¢¡ÖÈþÍÆ¥»¥ó¥µ¥¹2025Ç¯¾å´ü¡ÚÍýÍÆ¼¼ÊÔ¡Û¡×¤Ç¥Çー¥¿¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÍýÍÆ¼¼¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê2939²¯±ß¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢½÷À¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï178²¯±ß¤Ç¡¢¡Ö²áµî¤ËÍýÍÆ¼¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï14.3¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÍýÍÆ¼¼¤ò»È¤¦ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Öµ¤·Ú¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¶ÛÄ¥¤»¤º¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¡Ö»Ü½Ñ¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¡×¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÍýÍÆ¼¼¤ÎÍøÅÀ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë½÷À¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢½÷À¤Ø¤ÎÄ°¼è¤ò»Ï¤á¤¿·Ð°Þ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë1000±ß¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Á³Ê¤äÍøÊØÀ¤òÍýÍ³¤ËÍýÍÆ¼¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë½÷À¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î¡ØÃËÀÃæ¿´¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¡¢ÀÊÌ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤à²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ðー¥Ðー¤òÍøÍÑ¤¹¤ë½÷À¤ä¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤Ö½÷À¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅª¤ÊÊÑ²½¤òÀµ¤·¤¯È¿±Ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¤âÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
SNS¤Ë¤â¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¤¤ÈþÍÆ±¡¤Ç¤Ê¤¯·ã°Â¥«¥Ã¥È¤Ç½¼Ê¬¡×
¡Ö¥¢¥é¥µー½÷¡¢QB¥Ï¥¦¥¹¤Ç½é¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤¬½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆþÅ¹¡×
¡ÖÈþÍÆ±¡Âå¤ÎÀáÌó¤Î¤¿¤á1000±ß¥«¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢ÅÔÆâ¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À¤â¡¢Ä¹Ç¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈþÍÆ¼¼¤«¤é¡¢ÎÁ¶â¤Î°Â¤¤¥«¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥Î¥ó¥±¥ß¥«¥ë¡Ê²½³ØÊª¼Á¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ë¤¬Çä¤ê¤ÎÈþÍÆ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÄÉ²Ã¥á¥Ë¥åー¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼¡¤«¤éÉ¬¤º¤½¤ì¤¬¥ªー¥Àー¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ÆÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥ªー¥Êー°Ê³°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·ùµ¤¤¬º¹¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¬¾å¼ê¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£
¤â¤È¤â¤ÈÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤é¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ã»¤¯¤·¤¿¤¤¤·¡¢»¨»ï¸«¤Ê¤¬¤éÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¶ì¼ê¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ñー¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤âOK¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤Ï¥«¥Ã¥ÈÀìÌç¤ÎÅ¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¤è¡£ÃÍÃÊ¤Ï2500±ß¤¯¤é¤¤¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÏ·¼ãÃË½÷¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¾ì°ã¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÏÌ£¤ï¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤·¡¢¾å¾è¤»»Ü½Ñ¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éµ¤³Ú¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î½÷À¤Ï¤µ¤é¤Ë°Â¤¤1000±ß¥«¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡£Ëè²ó1Ëü±ß¶á¤¯°Â¤¯ºÑ¤à¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È½÷À¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
ÈþÍÆ¼¼ÆÈ¼«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¹â³Û¤Ê»Ü½ÑÎÁ¶â¤òÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖQB HOUSE¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¥åー¥Óー¥Í¥Ã¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÃÏ°èº¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È½÷À¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Çー¥¿¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÊÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç¤Ï10¡ó¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡ËÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï15¡ó¤¬½÷À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÎÅÐÏ¿¶èÊ¬¤Ï¡ÖÈþÍÆ½ê¡×ÅÐÏ¿¤¬Ìó67¡ó¡¢¡ÖÍýÍÆ½ê¡×ÅÐÏ¿¤¬Ìó30¡ó¡¢ÈþÍÆ¡¦ÍýÍÆÊ»Àß¤¬Ìó3¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍýÍÆ¼¼¡¿ÈþÍÆ¼¼¡×¤È±Ä¶È·ÁÂÖ¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½÷ÀµÒ¤ÎÁý²Ã¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½÷À¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ØÈþÍÆ¼¼¤ÈÈþÍÆ¼¼¤Î´Ö¤Ë»È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢È±·¿¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤ÏÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·ÌÓÀè¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤È¤«»ÞÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ï½÷À¤Ç¤â¥Äー¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´¢¤ê¾å¤²¤¿ÉôÊ¬¤À¤±¤òÀ°¤¨¤ëÌÜÅª¤ÇÍèÅ¹¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡Ø¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Êª²Á¹â¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÈþÍÆ¼¼¤È¸úÎ¨¤è¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦ºà¤ÎÇä¤ê¹þ¤ß¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÈþÍÆ¼¼¤È¤Î°ã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¤ä¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤Ê¤«¤¿¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍýÍÆ»Õ¤äÈþÍÆ»Õ¤ÎÌÈµö¤ò»ý¤Ä¡¢»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨¤¿40～50Âå¤Î½÷À¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Êý¡¹¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÜµÒ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÍýÈþÍÆ¼¼¤Ç¤ÏÉÔºÎÍÑ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¡Ø¥í¥¸¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¯ー¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÒÆâ¸¦½¤À©ÅÙ¤òÀß¤±¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£QB HOUSE¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¡¢½÷À¤Î¤«¤¿¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÍýÍÆ»Õ¤Î¸º¾¯¡×
½÷ÀµÒ¤¬Áý¤¨¤¿Í×°ø¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈþÍÆ¼¼¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈþÍÆ¼¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¥ê¥Ôー¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Çº¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤«¡¢º£¡¢ÈþÍÆ¼¼¤¬²áµîºÇ¹â¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍýÍÆ»Õ¤Î¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÎáÏÂ4Ç¯ÅÙËö»þÅÀ¤Ç204,883¿Í¡¦10Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ33,203¿Í¸º¡¿¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö±ÒÀ¸¹ÔÀ¯Êó¹ðÎã¡×¡Ë¡£ÀÎ¤ÏÍýÍÆ»Õ¤ÈÈþÍÆ»Õ¤¬È¾¡¹¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÍýÍÆ»ÕÌÈµö¤ò¼è¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬¹Ô¤«¤ì¤ëÈþÍÆ¼¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏÊý¤«¤é¡Ø¼«Âð·óÅ¹ÊÞ¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÍýÈþÍÆ¼¼¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍýÈþÍÆ¼¼ÆñÌ±¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍýÈþÍÆ»Õ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Êª²Á¹â¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÍýÈþÍÆ¶È³¦¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ