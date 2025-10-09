弁当チェーン「ほっかほっか亭」のロゴマークに使われている書体をデザインした人物を探したいと、同店を展開するほっかほっか亭総本部（大阪市）が情報提供をX上で呼びかけている。そして約1日で、16万件以上の「いいね」を集めるなど話題になった。

同社の広報課は2025年10月9日、「ありがたいことに、Xに加えて、弊社カスタマーセンターにもご連絡いただき、合わせて1000件を超える多くの情報をいただいており現在精査中です」と取材に明かした。

「見つかれば共に50周年を盛り上げたい」

ほっかほっか亭は1976年に1号店を埼玉県草加市にオープン。2026年6月に創業50周年を迎える。これを記念するプロジェクトとして、同店に関する「思い出エピソード」を利用客から募集するなどの企画を25年9月9日から実施していた。

こうした中、ほっかほっか亭総本部が10月8日、独特な書体をデザインした人物の情報提供をX上で呼びかけた。同社で分かっているのは、約50年前に学生アルバイトが書いたオリジナルのフォントだという情報だけだ。性別も不明だとしている。

制作した人物に改めてお礼を言いたいとし、「このほっかほっか亭の書体を書いた『学生のことを知っている！』という奇特な方いらっしゃいましたらぜひ教えていただけませんでしょうか」と、X上で呼びかけた。またアドバイスなども求めている。

広報課は9日、独自のフォントだと発覚したきっかけについて、50周年を記念する先述のプロジェクトを進める中で話に上がった、と取材に説明。学生アルバイトの書体を採用することになった経緯は「不明」だとし、制作者に詳細を聞きたいと述べた。

独自のフォントを50年近く使い続けた理由については、つぎのように推測する。

「定かではありませんが、温かいお弁当のパイオニアとして、創業当時からの思いを継承したく、一号店でも使用していたフォントを使い続けてきたと思われます」

ほっかほっか亭総本部は、複数の50周年企画を検討している。広報課は、「まだ確定している企画がないため詳細はお伝えできませんが、制作者の方が見つかれば共に50周年を盛り上げたい」と意気込んでいる。